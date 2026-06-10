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الذهب يسجل أدنى مستوى له في 11 أسبوعاً

الذهب يسجل أدنى مستوى له في 11 أسبوعاً
10 يونيو 2026 08:09

انخفض ⁠الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم ليسجل أدنى مستوى له في 11 أسبوعاً مع ارتفاع الدولار وأسعار النفط، مما فاقم المخاوف بشأن ​التضخم ورفع أسعارالفائدة.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 4187.59 دولار للأوقية، ليلامس أدنى مستوى له منذ 23 مارس الماضي. وانخفضت ‌العقود ⁠الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 1.7 بالمئة ‌إلى 4213.40 دولار.

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وتراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.5 بالمئة إلى 64.43 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 2.8 ​بالمئة إلى 1678.10 دولار، ونزل البلاديوم ⁠0.8 بالمئة إلى 1212.31 دولار.

المصدر: وام
الذهب
أسعار الذهب
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