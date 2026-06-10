«سياحة عجمان» تحصد شهادة تقييم ضمان وتحسين الجودة



عجمان (الاتحاد)

نجح مكتب التدقيق الداخلي لدائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان في اجتياز تقييم الجودة (Quality Assessment - QA ) وفقاً للمعايير الدولية الصادرة عن المعهد العالمي للمدققين الداخلي (IIA Global)، وذلك نتيجة التقييم من جمعية المدققين الداخليين في الإمارات.

وقال محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان: يعكس الإنجاز عمق الالتزام الذي تتبناه الدائرة تجاه معايير الجودة والتميز المؤسسي ويمثّل شهادة على نضج منظومتنا المؤسسية وقدرتها على تقديم قيمة حقيقية تدعم مسيرة التنمية في إمارة عجمان.

وأعرب عبدالقادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات عن تقديره لهذا الإنجاز، مؤكداً أن الحصول على شهادة تقييم الجودة يعكس مستوى النضج المؤسسي الذي وصلت إليه الدائرة، وإدراكها العميق بأن الحوكمة الرشيدة والتدقيق الداخلي الفعّال ركيزتان لا غنى عنهما لتحقيق التنمية المستدامة.