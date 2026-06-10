«الاتحاد للطيران» تستأنف رحلاتها الموسمية إلى 5 وجهات وتطلق خطوطاً جديدة



أبوظبي (الاتحاد)

تستقبل الاتحاد للطيران موسم الصيف هذا العام بجدول من الرحلات الموسمية إلى مجموعة من الوجهات في أوروبا وأفريقيا.

وتبدأ الاتحاد للطيران هذا الأسبوع تشغيل رحلاتها الجديدة إلى كراكوف (11 يونيو)، وبالما دي مايوركا (12 يونيو)، وزنجبار (14 يونيو).

كما تستأنف الناقلة تشغيل خمس رحلات موسمية تشمل، مالقة، اعتباراً من 15 يونيو، وميكونوس، اعتباراً من 15 يونيو، وسانتوريني، اعتباراً من 16 يونيو، ونيس، اعتباراً من 19 يونيو، ويستكمل هذا البرنامج بعودة رحلات العلمين، اعتباراً من 16 يوليو في مصر التي أطلقتها الناقلة لأول مرة خلال صيف العام الماضي.

وستقدم الاتحاد للطيران لضيوفها حقيبة مستلزمات الصيف بإصدار محدود، واستلهمت من شبكة وجهات الصيفية للشركة.

وتهدف الحقيبة وفق الناقلة إلى الارتقاء بتجربة الضيوف من خلال مجموعة مختارة بعناية تجمع بين الراحة وروح الاستكشاف، وتضيف لمسات تجعل الرحلة أكثر متعة.

وتركز المنتجات التي تحمل شعار الاتحاد للطيران ضمن الحقيبة على تعزيز رفاهية الضيوف، مع الحفاظ على روح الحيوية والعناية المدروسة والمرح التي تميز الموسم الصيفي.