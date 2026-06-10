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اقتصاد

«الموانئ والجمارك بدبي» تؤكد دور البنية التحتية الأمنية الذكية في دعم التجارة

خلال الجولة التفقدية(من المصدر)
11 يونيو 2026 01:30

دبي (الاتحاد)

أكد معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن البنية التحتية الأمنية الذكية تمثل ركيزة أساسية لدعم استمرارية التجارة وتعزيز التنافسية الاقتصادية لإمارة دبي، مشيراً إلى حرص المؤسسة على مواصلة تطوير منظومة العمل في البوابات الأمنية.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها معاليه على البوابات الأمنية التابعة للمؤسسة في منطقة جبل علي، للاطلاع على جاهزيتها التشغيلية وإجراءات إدارة الدخول والأنظمة المنظمة لحركة الأفراد والمركبات من وإلى الموانئ والمناطق الحرة، في إطار التزام المؤسسة المستمر بتوفير منظومة تجارية ولوجستية آمنة وفعالة ومواكبة للمستقبل بما يدعم التنافسية الاقتصادية لإمارة دبي.
واطلع خلال الجولة على أداء البوابات الأمنية، حيث تم إصدار ومعالجة أكثر من 850 ألف تصريح دخول عبر نظام «تصريح» الإلكتروني خلال النصف الأول من عام 2026.

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دبي
مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة
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