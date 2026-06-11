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الذهب يتراجع إلى أدنى مستوياته في أكثر من 6 أشهر

الذهب يتراجع إلى أدنى مستوياته في أكثر من 6 أشهر
11 يونيو 2026 08:20

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس لتسجل أدنى مستوياتها في أكثر من ستة أشهر.

وبحلول الساعة 00:43 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 4063.87 دولار للأوقية، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 21 نوفمبر الماضي.

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كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 1.1 بالمئة إلى 4086.50 دولار للأوقية.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنسبة 0.9 بالمئة إلى 63.15 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1655.06 دولار، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 1 بالمئة إلى 1225.25 دولار للأوقية.

المصدر: وام
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