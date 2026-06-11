«جلف كابيتال» تتخارج من شركة في قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة جلف كابيتال، إتمام صفقة تخارج بنجاح من شركة ECLAT، وهي منصة رعاية صحية واسعة النطاق ومتعددة الخدمات، تخدم مقدمي الرعاية الصحية وجهات الدافع في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. وتم التخارج عبر صفقة استحواذ إداري، تعيد الملكية الكاملة لشركة ECLAT إلى مؤسسيها وفريق إدارتها. وتختتم هذه الخطوة شراكة تعاونية وثيقة شهدت انتقال ECLAT من شركة متخصّصة في خدمات إدارة دورة الإيرادات لمقدمي الرعاية الصحية إلى منصة رعاية صحية واسعة النطاق ومتعددة الخدمات حيث نجحت ECLAT خلال فترة ملكية جلف كابيتال في زيادة ربحيتها بأكثر من عشرة أضعاف خلال خمسة أعوام، بمعدل نمو سنوي مركب في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغ 75%.

ويبرز هذا التخارج نهج شركة «جلف كابيتال» في تحويل الشركات الواعدة إلى منصات عالمية من خلال إدارة نشطة تركّز على النمو وتعزيز القيمة التشغيلية. واستثمرت جلف كابيتال في ECLAT انطلاقاً من طموح مشترك مع مؤسسيها لبناء منصة متفردة في خدمات الرعاية الصحية، تجمع بين الحجم الكبير، وتنوع القدرات، والتقنيات المتقدمة، والقدرة على توفير قيمة طويلة الأمد. وتعاون الطرفان منذ البداية بشكل وثيق على توسيع نطاق خدمات الشركة وحضورها الجغرافي والأسواق التي تخدمها، إلى جانب تعزيز فريقها القيادي بما يدعم تسريع مسار نموها.

ووسعت ECLAT خلال أعوام الشراكة نطاق قدراتها في خدمات الرعاية الصحية، وأضافت مجالات عمل متكاملة عززت نموذجها التشغيلي ورفعت القيمة التي تقدمها لعملائها. كما أسهم التوسع المدروس في قدرات إدارة دورة الإيرادات في إطلاق خدمات جديدة دعمت نمواً طبيعياً قوياً، وجذبت قاعدة متنامية من أبرز مؤسسات الرعاية الصحية.

وتضمّنت استراتيجية النمو تطوير منصة evaire، وهي منصة الذكاء الاصطناعي والتحليلات المملوكة لشركة ECLAT، والتي تعتمد على وكلاء الذكاء الاصطناعي وخبرة الشركة العميقة في التعامل مع الجهات الدافعة، لدعم استرجاع الملفات الطبية ومراجعتها بكامل مراحلها، وترميز تعديل المخاطر، وتقييم الثقة، وتحليلات الجهات الدافعة، إلى جانب حالات استخدام أخرى مرتبطة بها.

وتمثلت نتائج هذه الاستراتيجية في توسع تشغيلي ملموس، إذ عززت الشركة حضور خدماتها على مستوى الولايات المتحدة، ووسعت شبكة عملياتها ومكاتب الدعم لديها من مكتبين إلى ستة مكاتب في الهند والفلبين، كما رفعت عدد موظفيها من 450 موظفاً إلى أكثر من 4000 موظف في الولايات المتحدة والهند والفلبين.

وقال محمد مدني، المدير العام في جلف كابيتال: «يعكس هذا الاستثمار نهج جلف كابيتال في بناء شراكات مع المؤسسين وفرق الإدارة الاستثنائيين، ودعمهم في تطوير منصات متمايزة وعالية الجودة. وأكد نجاح الطرفان في تحويل الشركة إلى منصة متنوعة ومدعومة بالتكنولوجيا في إدارة دورة الإيرادات وتعديل المخاطر، تخدم العملاء في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، لتصبح واحدة من أبرز قصص النجاح ضمن محفظة صندوقنا الثالث».

ومن جهته، قال كارثيك بولساني، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة ECLAT Health Solutions: «عندما دخلنا في شراكة مع جلف كابيتال عام 2020، نجحنا معاً في تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس من خلال التركيز والانضباط والطموح، حيث وقفت جلف كابيتال إلى جانبنا كشريك استراتيجي حقيقي طوال هذه الرحلة، ودعمتنا في تعزيز فريقنا القيادي، وتوسيع قدراتنا، والارتقاء بأعمالنا إلى مستويات جديدة من الأداء. وأضافت سنيها بولساني، المؤسسة والرئيسة التنفيذية للعمليات في ECLAT Health Solutions: «عملنا خلال الأعوام الماضية على تطوير ECLAT وترسيخ أسسها المؤسسية وتوسيع نطاق عملياتها، من خلال بناء منظومة تشغيلية قوية، والاستثمار في المواهب، وتعزيز محفظة خدماتنا بما يتيح لنا خدمة عملائنا بكفاءة أكبر».