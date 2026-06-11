«2 بوينت زيرو» تستكمل التخارج الاستراتيجي من استثمارها في «طاقة» عبر بيع حصتها إلى «لِعماد»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «2 بوينت زيرو»، عن الاستكمال الناجح لبيع كامل حصتها البالغة 7.29% في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» إلى مؤسسة أبوظبي للطاقة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل بصورة غير مباشرة لشركة العماد القابضة «لِعماد».

ويسهم هذا التخارج في تعزيز المركز المالي لمجموعة «2 بوينت زيرو» وزيادة مرونتها، لاغتنام فرص واعدة عبر قطاعاتها الأساسية، مع الحفاظ على نهج منضبط يركّز على تحقيق قيمة طويلة الأمد للمساهمين.

وسيتم توجيه عوائد الصفقة نحو تحسين هيكل رأسمال مجموعة «2 بوينت زيرو»، وتعزيز ميزانيتها العمومية، ودعم استثماراتها في القطاعات الإستراتيجية على المستوى العالمي، بما يشمل مجالات الطاقة، والتعدين، والاستهلاك، والغذاء، والتغليف.

ومع قاعدة أصول تبلغ 135 مليار درهم، ورصيد نقدي بقيمة 9.5 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام، وعقب استكمال الصفقة، ستكون مجموعة «2 بوينت زيرو» في موقع مالي متقدّم يضعها بين الشركات، التي تمتلك واحدة من أقوى الميزانيات العمومية في المنطقة، ونسبة مديونية إلى حقوق ملكية عند 0.17 مرة، ونسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين عند نحو 2.0 مرة.

وتمنح هذه القوة المالية المجموعة مرونة كبيرة لتوظيف رأس المال في شركات عالية الجودة وقادرة على تحقيق تدفقات نقدية قوية، مع استهداف معدل عائد داخلي يتجاوز 15%، والحفاظ في الوقت نفسه على مستويات مديونية متحفظة.

وقال سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «2 بوينت زيرو» إن هذه الخطوة تؤكد أهمية الحفاظ على السيولة والمرونة المالية كركيزتين أساسيتين في إدارة المحفظة الاستثمارية في ظل المشهد الراهن للسوق، وتتيح للمجموعة مواصلة تنويع محفظتها على المستوى العالمي وإعادة تدوير رأس المال، بالتوازي مع تعزيز قوة ميزانيتها العمومية، لافتاً إلى أن المجموعة تواصل دراسة عدد من المجالات الاستراتيجية حول العالم بما يدعم طموحاتها في تحقيق قيمة طويلة الأمد لمساهميها.

توجه استراتيجي

من جانبه، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة، إن هذه الصفقة تعكس التوجه الاستراتيجي الواضح نحو تقليص الانكشاف على الاستثمارات بحصص أقلية، وإعادة توجيه رأس المال نحو المنصات المتكاملة في القطاعات الأساسية التي تواصل الشركة تعزيز حضورها فيها.

وأضاف أن هذا النهج يجسّد رؤية الشركة في إعادة تدوير رأس المال من الاستثمارات الفردية إلى أعمال مترابطة وأكثر تكاملاً، بما يضمن توظيف رأس المال بكفاءة أعلى وتعزيز العوائد للمساهمين، وسيظل تركيز الشركة منصباً على توسيع أعمال قادرة على تحقيق عوائد مستدامة وقيمة أكبر على المدى الطويل.

من ناحيتها، قالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «2 بوينت زيرو»، إن هذه الصفقة تعزّز المركز المالي للمجموعة، وتمنحها مرونة أكبر لتوجيه رأس المال نحو الفرص، التي ترى أنها قادرة على تحقيق أفضل العوائد طويلة الأمد لمساهميها.

وأضافت أنه بعد نجاح المجموعة في التخارج من شركة «بال القابضة للتبريد» خلال عام 2025، تمثّل هذه الخطوة امتداداً لاستراتيجية إعادة تدوير رأس المال التي تعتمدها المجموعة، لافتة إلى أنه وفي ظل المتغيرات التي تشهدها الأسواق، أصبحت السيولة النقدية تمثل ميزة استراتيجية حقيقية.

وأوضحت أنه إلى جانب الرصيد النقدي للمجموعة البالغ 9.5 مليار درهم بنهاية الربع الأول، تتيح هذه الصفقة للمجموعة هامشاً واسعاً للتحرك والاستثمار في قطاعات استراتيجية على المستوى العالمي، تشمل مجالات الطاقة والتعدين والاستهلاك والغذاء والتغليف، بالتوازي مع مواصلة تحسين هيكل رأس المال وتعزيز قوة ميزانيتها العمومية.

دور محوري

وتعتبر «طاقة» من أبرز الشركات الوطنية الرائدة في قطاعي المرافق والطاقة على مستوى المنطقة، حيث تؤدي دوراً محورياً في تعزيز أمن الطاقة، ودعم جاهزية البنية التحتية، والمساهمة في تحقيق نمو مستدام طويل الأمد عبر عدد من الأسواق الرئيسية.

وخلال السنة المالية 2025، سجلت «طاقة» صافي أرباح بلغ 7.5 مليار درهم، وحرصت على تسريع استثماراتها في قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية للنقل والتوزيع.

وانسجاماً مع استراتيجيتها، ستواصل مجموعة «2 بوينت زيرو» التركيز على الأصول عالية الجودة، وتعزيز قيمتها من خلال الإدارة الفاعلة، وإعادة تدوير رأس المال نحو فرص تحقق عوائد مستدامة وطويلة الأمد.

ويعكس هذا النهج توجه المجموعة نحو ترسيخ مكانتها كشركة وطنية رائدة قادرة على التوسع عالمياً وبناء حضور أقوى في الأسواق الرئيسية.