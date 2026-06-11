«HUB71» تدعم الدورة الثانية من سلسلة الشركات الناشئة في الإمارات والهند



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «Hub71»، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، دعمها للدورة الثانية من «سلسلة الشركات الناشئة في الإمارات والهند» - UAE-India Start-Up Series، وهو برنامج ابتكار عابر للحدود يديره «مجلس الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند - UICC» لمساعدة الشركات الناشئة الهندية الواعدة على التوسّع عبر دولة الإمارات.

وجاء الإعلان عن «Start-Up Series 2.0» خلال فعالية الأثر 2026 السنوية من «Hub71»، بما يُعمق الشراكة الهادفة إلى تعزيز توسّع الشركات الناشئة بين الهند وإمارة أبوظبي.

وتمثّل الدورة الجديدة امتداداً للشراكة التي أُعلن عنها لأول مرة في نوفمبر 2025، والتي أرست أسس تعاون يتيح للشركات الناشئة الهندية في القطاعات التكنولوجية المتقدمة الوصول إلى منظومة التكنولوجيا في أبوظبي عبر منظومة «Hub71»، ومنذ ذلك الحين، حققت الشراكة أولى إنجازاتها عبر برنامجي» Access «و»Immersion«من»Hub71«.

وستعمل «Start-Up Series 2.0» على استقطاب ودعم الشركات الناشئة الهندية التي تمتلك إمكانات قوية للنموّ الإقليمي والعالمي، مع التركيز على القطاعات التي تنسجم مع أولويات أبوظبي في مجال الابتكار، بما يشمل التكنولوجيا الصحية والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المناخية والتصنيع المتقدم وغيرها من القطاعات الاستراتيجية.

وسيحصل المؤسسون الذين يتم اختيارهم على فرص إمكانية الوصول إلى مجتمع «Hub71» والمستثمرين والشركات والجهات التنظيمية وشركاء المنظومة، بما يمكّنهم من استكشاف الفرص التي تتيحها أبوظبي واتخاذها قاعدةً للانطلاق نحو أسواق جديدة.

وفي إطار شراكة «Start-Up Series 2.0»، سيستفيد المؤسسون المشاركون من حزمة متكاملة من المزايا والدعم المصممة لمساعدتهم على تأسيس أعمالهم والانطلاق من أبوظبي.

وسيتم تسريع مسار انضمام ثلاث شركات إلى برنامج «Access» من «Hub71»، كما سيتم ضمّ شركة ناشئة واحدة إلى البرنامج بما يتيح لها الوصول إلى توجيه مخصّص وربط الشركات بالمستثمرين والدعم التنظيمي، وإمكانية الوصول إلى شبكة شركاء «Hub71» من الجهات الحكومية والشركات إلى جانب دعماً يشمل حوافز عينية تصل إلى 250 ألف درهم، و250 ألف درهم نقداً عبر اتفاقية»SAFE«المبسطة للأسهم المستقبلية، فيما ستنضم سبع شركات إلى برنامج «Immersion» ويجمع بين أسبوع من التحضيرات الافتراضية حول منظومة الأعمال والابتكار في أبوظبي، وأسبوع من الجلسات الحضورية المخصّصة في «Hub71»، مع التركيز على دخول السوق وتعزيز فرص التواصل مع المستثمرين والشركاء ضمن المنظومة.

وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ«Hub71»: «نرحّب من خلال مبادرة «UAE-India CEPA Council Startup Series»، بمجموعة من المؤسسين الطموحين الذين يقودون شركات مبتكرة تتمتع بحضور قوي في أسواقها وآفاق واعدة للنمو والتوسع عالمياً، وتوفّر المبادرة للمؤسسين إمكانية الوصول إلى الخبرات والعلاقات والفرص التي تدعم مسيرة نمو شركاتهم وتوسعها في أسواق جديدة. ونتطلع إلى العمل مع هؤلاء المؤسسين وهو يواصلون تنمية أعمالهم وتعزيز حضورهم في الساحة العالمية».

وستنطلق «Start-Up Series 2.0» من النجاحات التي حققتها النسخة الأولى، مع اعتماد معايير اختيار أكثر دقة وتوسيع نطاق التفاعل مع مجتمع المستثمرين والشركات في أبوظبي، على أن يُفتح باب التقديم في يوليو المقبل. وبالنسبة إلى «Hub71» وشركائها، يبقى الهدف واضحاً يتمثل في ترسيخ ممر مستدام للابتكار يربط رواد الأعمال والمواهب الريادية في الهند برأس المال والعملاء والبنية التحتية التي تُمكّنهم من التوسع عالميًا انطلاقاً من أبوظبي.