تخريج الدفعة الثالثة من برنامج «رواد الأسواق المالية»



أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت أكاديمية أبوظبي العالمي، بالتعاون مع هيئة سوق المال في دولة الإمارات، وصندوق الوطن بتخريج الدفعة الثالثة من برنامج «رواد الأسواق المالية».

ويُمثل البرنامج مبادرة وطنية رائدة تهدف إلى إعداد الكفاءات الإماراتية الشابة من خلال تزويدها بمعارف متخصصة في مجال الأسواق المالية، وخبرات عملية، ومهارات مهنية تمكّنها من المساهمة في مواصلة تطوير أسواق رأس المال في دولة الإمارات.

وشهد البرنامج هذا العام تخريج 28 شاباً وشابة من مواطني دولة الإمارات، ليرتفع بذلك إجمالي عدد خريجيه عبر الدفعات الثلاث إلى 86 خريجاً وخريجة، ومن خلال برامج تعليمية متخصصة، وتجارب عملية، والتفاعل المباشر مع خبراء الأسواق المالية، اكتسب المشاركون المعارف والثقة اللازمة لفهم المشهد المالي المتطور ومواكبة متغيراته.

أُقيم حفل التخرج يوم 11 يونيو 2026 في مقر أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGM)، بحضور الخريجين ومدربي هيئة سوق المال وفريق إدارة البرنامج، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الشريكة، للاحتفاء بإنجازات المشاركين.

وقال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال في دولة الإمارات: تمثل الكفاءات الوطنية القادرة على القيادة بالابتكار والمسؤولية والمعرفة المتخصصة بالأسواق الركيزة الأساسية لمستقبل الأسواق المالية في دولة الإمارات، ومن خلال برنامج «رواد الأسواق المالية»، نستثمر في جيل جديد من الكفاءات الإماراتية يسهم في مواصلة تطوير أسواق رأس المال في الدولة وتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي. ويعكس التقدم الملموس الذي حققه البرنامج على مدار دفعاته الثلاث التزاماً وطنياً مشتركاً ببناء قدرات مالية مستدامة وإعداد قادة المستقبل في الأسواق المالية.

من جانبه، قال ياسر القرقاوي، المدير العام لصندوق الوطن، إن النجاحات المتتالية للبرنامج منذ انطلاقه تعكس رؤية وطنية واضحة للاستثمار في الإنسان، مشيراً إلى أن الشراكة بين المؤسسات الوطنية تمثل نموذجاً فاعلاً في تحقيق التنمية المستدامة.

بدوره، قال محمد الشرياني، عضو مجلس إدارة أكاديمية أبوظبي العالمي: يؤكد برنامج «رواد الأسواق المالية» التزام أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGM) بتطوير كفاءات وطنية مؤهلة لقيادة المستقبل في القطاعات الحيوية التي تمثل ركائز أساسية للنمو الاقتصادي طويل الأمد في دولة الإمارات، ومن خلال التعليم المتخصص، والخبرات العملية، والتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، يزوّد البرنامج الشباب الإماراتي بالمعارف اللازمة والثقة والفهم العميق للأسواق المالية، ليتمكنوا من المساهمة بفعالية في رسم مستقبل القطاع المالي في الدولة.