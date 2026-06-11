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اقتصاد

«فلاي دبي» توسع شبكتها في نيبال برحلات يومية الى مدينة بوكارا

«فلاي دبي» توسع شبكتها في نيبال برحلات يومية الى مدينة بوكارا
11 يونيو 2026 21:43


دبي (الاتحاد)
أعلنت فلاي دبي، اليوم، إطلاق رحلاتها اليومية الجديدة إلى مطار بوكارا الدولي لتكون بذلك ثاني وجهاتها في نيبال اعتبارا من 23 سبتمبر المقبل انطلاقاً من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي إلى مطار بوكارا الدولي لتصبح الناقلة أول شركة طيران تشغل رحلات مباشرة إلى هذه المدينة من دولة الإمارات.

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وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، إن نيبال شكلت سوقًا بالغة الأهمية لشركة فلاي دبي منذ أن بدأنا رحلاتنا إلى كاتماندو في العام 2009، ويؤكد إطلاق رحلاتنا المباشرة إلى بوكارا التزامنا المستمر بدعم حركة التجارة والسياحة بين الإمارات ونيبال.
من جهته قال سودير سريدهاران، نائب الرئيس الأول الاقليمي للعمليات التجارية في فلاي دبي، إن توسيع خدماتنا في نيبال بتسيير رحلات يومية إلى بوكارا يوفر لركابنا مزيداً من المرونة والخيارات عبر شبكتنا.

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