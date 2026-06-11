«بيئة» تحتفي ببدء أعمال البناء في مشروع مدينة خالد بن سلطان

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «بيئة» عن انطلاق الأعمال التمهيدية لتجهيز الموقع في مدينة خالد بن سلطان، مشروع «بيئة» في مجال التطوير العقاري، حيث تمّ تعيين شركة المباني «بست» لتنفيذ حزمة الأعمال التمهيدية الأولية.

وتُعدّ هذه الخطوة إنجازاً بارزاً على صعيد انتقال هذا المشروع من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التطوير الفعلي، وذلك قبل الموعد النهائي المقرّر لإنجاز المرحلة الأولى في عام 2029.وسوف تكون مدينة خالد بن سلطان، التي ابتكرت تصميمها المتميّز شركة زَها حديد للهندسة المعمارية، وجهةً عصريةً تجمع بامتياز بين الوحدات السكنية والمساحات التجارية ومرافق الحياة العصرية، ضمن بيئة حضرية ذكية تسهم في الحفاظ على المناخ، ويحتاج الموقع إلى تنفيذ أعمال الحفر والردم لتسويته وفقاً للتصاميم الهندسية المعتمدة.

وتمّ إنجاز ما يقارب من 90 ألف متر مكعّب من أعمال الحفر وإزالة التربة و111 ألف متر مكعّب من أعمال الردم ضمن مساحة تبلغ 80 ألف متر مربّع تقريباً، وهو ما يُمثّل نحو 19% من إجمالي المساحة المخصّصة للأعمال التمهيدية.

ويغطّي العقد الموقّع مساحة إجمالية تبلغ 420,738.96 متراً مربّعاً تقريباً، بما يشمل عدداً من المساحات المخصّصة للتشييد ضمن خطة الإنشاء الرئيسية، تجهيزاً لأعمال البناء اللاحقة المقرّرة على مستوى البنية التحتية والوحدات.

وانسجاماً مع رؤية مدينة خالد بن سلطان المستقبلية القائمة على التطوير العقاري المستدام، بادرت «بيئة» إلى تعيين استشاري متخصّص في علم البيئة لإجراء تقييم بيئي شامل للموقع قبل البدء بأعمال التشييد.

وبناءً على هذا التقييم، تمّ تحديد العديد من أنواع النباتات الخاضعة للحماية بموجب الأنظمة البيئية المحلية، حيث يجري تنفيذ إجراءات الحفاظ عليها ونقلها بالتنسيق مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، لضمان الامتثال الكامل للقوانين والأنظمة البيئية طوال مرحلة تنفيذ الأعمال التمهيدية.وفي معرض تعليقها على هذا الإعلان، قالت المهندسة ندى تريم، الرئيس التنفيذي - العقارات في «بيئة»: «تُجسّد مدينة خالد بن سلطان مساعي «بيئة» الطموحة لاستحداث نموذج للحياة العصرية في المدن، يرتكز على الاستدامة والابتكار والتميّز في التصميم، ويعكس انطلاق الأعمال التمهيدية ما قبل الإنشاء التقدّم المُحرز على صعيد تنفيذ مشروع مدينة خالد بن سلطان، والذي يُعدّ من مشاريع التطوير العقاري الواعدة في الشارقة، وبينما نقوم بتجهيز الموقع للمراحل اللاحقة من أعمال البنية التحتية والتشييد، نسهم في وضع حجر الأساس لوجهة من شأنها أن تدعم خطط التوسّع الحضري المستدام في الشارقة، في ظلّ تلبية الطلب على السكن والسياحة والنمو الاقتصادي في كافة أنحاء إمارة الشارقة ودولة الإمارات».

وتمّ تصميم مدينة خالد بن سلطان لتكون مشروعاً عقارياً ذكياً يسهم في الحفاظ على البيئة ويتمحور حول الفرد واحتياجاته، حيث يجمع بين البنية التحتية الذكية والتنقّل المستدام والمساحات العامة الملائمة ضمن بيئة طبيعية مترابطة.

وتهدف الخطة الرئيسية الشاملة إلى الارتقاء بصحة الأفراد النفسية والجسدية وتحسين جودة الحياة وتعزيز الترابط الاجتماعي، من خلال تصميم الأحياء السكنية التي تتيح التنقّل سيراً على الأقدام وتوفّر مرافق متكاملة تلبّي احتياجات نمط الحياة العصرية.