الذهب يتجه نحو خسارة أسبوعية وسط مخاوف بشأن التضخم

تراجعت أسعار الذهب ⁠اليوم في طريقها لتسجيل خسارة أسبوعية تحت ضغط المخاوف بشأن التضخم واحتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4191.17 دولار للأوقية (الأونصة)، متجها لتكبد خسارة أسبوعية بنسبة 3.2 بالمئة. في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 2.4 بالمئة إلى 4212.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض ⁠سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 67.10 دولار للأوقية، وارتفع سعر البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1731.40 دولار، ​ويتجه كلا المعدنين نحو خسارة أسبوعية. وزاد سعر البلاديوم 1.6 ⁠بالمئة إلى 1289.33 دولار وحقق مكاسب خمسة بالمئة منذ بداية الأسبوع.