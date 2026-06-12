«اقتصادية رأس الخيمة» تنفّذ حملة توعوية لحماية حقوق المستهلك في مراكز إصلاح السيارات



رأس الخيمة (الاتحاد)

نفّذت اقتصادية رأس الخيمة، ممثلة بإدارة الرقابة والحماية التجارية، حملة توعوية ميدانية بعنوان «اعرف حقك» والتي استهدفت المستهلكين المستفيدين من خدمات مراكز وورش إصلاح السيارات في الإمارة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز حماية حقوق المستهلكين وترسيخ مبادئ الشفافية في التعاملات التجارية.

وهدفت الحملة إلى توعية المستهلكين بأهمية إبرام اتفاق أو عقد مكتوب مع ورش إصلاح السيارات قبل البدء بأعمال الصيانة، بما يضمن توثيق جميع تفاصيل الخدمة المقدمة، ومنها الحالة الفنية للمركبة عند دخولها الورشة، وتاريخ الاستلام والتسليم، والقطع المطلوب استبدالها، والمدة الزمنية المتوقعة لإنجاز الأعمال، إضافة إلى فترة الضمان على أعمال الإصلاح والصيانة.

وشملت الحملة زيارة 30 ورشة ومركزاً لإصلاح السيارات في مختلف مناطق الإمارة، حيث أظهرت نتائج الزيارات التزام 81% من المنشآت بتوثيق العقود والاتفاقيات مع المتعاملين وفق الإجراءات المعتمدة، فيما تم توجيه إنذارات إلى 19% من الورش غير الملتزمة التي تبين اعتمادها على الاتفاقات الشفهية أو التواصل الهاتفي دون وجود مستندات توثق حقوق والتزامات الطرفين.

وأكدت نتائج الحملة تحقيق نسبة رضا مرتفعة بين المستهلكين بلغت 99%، ما يعكس نجاح الجهود التوعوية في رفع مستوى الوعي بحقوق المستهلك وتعزيز الثقة في الخدمات المقدمة من قبل ورش إصلاح السيارات بالإمارة.

وفي هذا السياق، صرح فيصل عبد الله عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بأن الدائرة حريصة على حماية حقوق المستهلكين وضمان حصولهم على خدمات تتسم بالوضوح والمصداقية، مشيراً إلى أن توثيق الاتفاقيات بين المستهلك وورشة الإصلاح يُعد خطوة أساسية للحد من النزاعات وحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأضاف أن الدائرة تواصل تنفيذ الحملات الرقابية والتوعوية بصورة دورية، بهدف تعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات المعمول بها، ورفع مستوى الوعي لدى المستهلكين وأصحاب المنشآت التجارية، بما يسهم في توفير بيئة تجارية عادلة وآمنة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة رأس الخيمة.