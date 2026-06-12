«الاتحاد للطيران» و«دائرة الثقافة والسياحة» تطلقان تأميناً طبياً مجانياً للمسافرين القادمين إلى أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، عن تعاونها مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، لتوفير تأمين طبي مجاني من الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان لجميع الضيوف الدوليين المسافرين إلى أبوظبي على متن رحلات الاتحاد للطيران، في مبادرة تُجسّد طموح كل من الاتحاد للطيران ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لتلبية الطلب المتزايد على السفر إلى أبوظبي، من خلال تقديم خدمات تتجاوز مجرد الرحلة، لضمان وصول كل زائر براحة بال وحماية كاملة.

ويسري هذا التأمين من يوليو إلى ديسمبر 2026، وتتولى الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان إصداره وإدارته، ويغطي الضيوف المؤهلين لمدة تصل إلى 15 يوماً في دولة الإمارات، ولا يتطلب الأمر تقديم أي طلب، حيث تمنح التغطية تلقائياً مع كل تذكرة سفر مؤهلة من الاتحاد للطيران لأي مسافر إلى أبوظبي على متن رحلة تشغلها الاتحاد للطيران، بشرط أن تكون نقطة المغادرة ونقطة البيع خارج دولة الإمارات، كما تشمل الخدمة الضيوف المسافرين الذين يستخدمون برنامج التوقف المجاني من الاتحاد للطيران لقضاء بعض الوقت في أبوظبي، وذلك طوال فترة إقامتهم، على أن تطبق الشروط والأحكام.

وتُخفّف هذه المبادرة عن الضيوف عبء التفكير، وتُعزز من دوافعهم للحجز، وذلك استجابة للطلب المتزايد لزيارة أبوظبي وتعزيزاً لالتزام الاتحاد بجعل رحلة كل ضيف بغاية السهولة والروعة.

في هذه المناسبة، صرّح صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، قائلاً: «تستقطب أبوظبي أعداداً متزايدة من الزوار من مختلف أنحاء العالم، بما يعكس مدى تميز عروضها الثقافية والترفيهية الفريدة على مدار العام. وتؤكد هذه المبادرة التزامنا بتوفير تجربة متكاملة واستثنائية لزوارنا خلال جميع مراحل رحلتهم في الإمارة، ونتعاون مع الاتحاد للطيران لترسيخ معايير جديدة للتجارب السياحية، وضمان تقديم كرم ضيافتنا الأصيلة وأفضل الخدمات لزوارنا منذ لحظة حجز رحلتهم إلى أبوظبي».

من جهته، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران: «تُعدّ أبوظبي واحدة من أكثر الوجهات جاذبية في العالم، ومهمتنا هي جعل الوصول إليها والإقامة فيها سلساً قدر الإمكان. إنّ توفير تأمين طبي شامل مع كل تذكرة طيران مؤهلة من الاتحاد للطيران يُمكّن ضيوفنا من التركيز كلياً على تجربة كرم الضيافة الإماراتية الاستثنائية التي تُقدّمها أبوظبي. هذا هو جوهر الاستثمار الحقيقي من قِبل شركة طيران ووجهة سياحية في خدمة زوارها».

وقال خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمين - ضمان: «تأتي صحة الأفراد ورفاههم في صميم الدور الذي تضطلع به «ضمان» باعتبارها الشركة الرائدة في قطاع التأمين الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتسهم هذه المبادرة في الارتقاء بتجربة الزوّار من خلال دمج خدمات التأمين الطبي الموثوقة بسلاسة ضمن مختلف مراحل رحلة السفر. وانطلاقاً من خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً كشريك موثوق في منظومة الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، تفخر «ضمان» بدعم كلٍ من الاتحاد للطيران ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لتقديم تجربة متكاملة ومتميزة للزوار، ترتكز على إمكانية الوصول إلى واحدة من أوسع شبكات مزوّدي خدمات الرعاية الصحية في الدولة، إلى جانب خدمات طبية عالمية المستوى».

ويُجسّد هذا التعاون التزاماً مشتركاً بين الاتحاد للطيران، ودائرة السياحة والسياحة - أبوظبي، بتعزيز تجربة زوار الإمارة وفق أرقي المعايير. إنّ دمج التأمين الصحي، المقدّم من قبل الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان التابعة لمجموعة بيور هيلث، مباشرةً في رحلة السفر يُزيل الأعباء الإدارية عن الضيوف المسافرين، ويضمن سلامتهم ورفاهيتهم منذ لحظة صعودهم على متن رحلة الاتحاد للطيران.

وتدعو أبوظبي الضيوف الزوار من جميع أنحاء العالم لاكتشاف مزيجها الفريد من الثقافة والمغامرة والتجارب الترفيهية والمعالم المُلهمة، من جامع الشيخ زايد الكبير، والمنطقة الثقافية في السعديات، إلى مدن جزيرة ياس الترفيهية. ومع توفير تغطية طبية مجانية ضمن جميع تذاكر الاتحاد المؤهلة، لن يكون هناك وقت أفضل من الآن للحجز، سواء كان الضيف يخطط لإقامة طويلة أو عطلة نهاية أسبوع، أو للاستفادة من برنامج التوقف المؤقت من الاتحاد في طريقه لاستكشاف شبكة الوجهات العالمية المتنامية باستمرار.