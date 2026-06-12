«العالمية القابضة» تبدأ تنفيذ أولى عمليات إعادة شراء أسهم الشركة بقيمة 1.8 مليار درهم



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الشركة العالمية القابضة، عن إطلاق برنامجها الثاني لإعادة شراء الأسهم، مع البدء بتنفيذ الشريحة الأولى وقيمتها 1.8 مليار درهم.

وتمثل هذه الشريحة 36% من إجمالي برنامج إعادة شراء الأسهم المعتمد بقيمة 5 مليارات درهم، والذي أقرّه المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة المنعقد في 16 مارس 2026، وتم الإفصاح عنه بتاريخ 26 مارس 2026. ويعكس البرنامج التزام الشركة المستمر بالتخصيص المنضبط لرأس المال وتعزيز القيمة طويلة الأمد للمساهمين.

ويأتي هذا الإعلان عقب النتائج الاستثنائية التي حققتها الشركة العالمية القابضة خلال الربع الأول من عام 2026، والذي يُعد من أقوى الفترات المالية في تاريخ الشركة، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 33.2% على أساس سنوي لتصل إلى 31.4 مليار درهم، فيما نما الربح بعد الضريبة بنسبة 98.5% ليبلغ 8.2 مليار درهم. وجاء هذا النمو مدفوعاً بالأداء القوي لمجموعة واسعة من الشركات التابعة ضمن محفظة الشركة المتنوعة، ما يعكس اتساع نطاق أعمال المجموعة ومرونتها وقدرتها المستمرة على تحقيق الأرباح.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الشريحة الأولى اعتباراً من اليوم 12 يونيو 2026، وذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها وقواعد التداول المعتمدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ومن المتوقع تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم البالغة قيمته 5 مليارات درهم من خلال سلسلة من الشرائح، على أن تُنفذ عمليات الشراء بصورة دورية ضمن كل شريحة. وعملاً بمتطلبات سوق أبوظبي للأوراق المالية، سيتم الإفصاح عن تفاصيل كل شريحة وعمليات الشراء المنجزة بشكل مستمر على موقعي سوق أبوظبي للأوراق المالية والشركة العالمية القابضة. وستتولى شركة «الدولية للأوراق المالية»، بصفتها الوسيط المُعيّن من قبل الشركة، إدارة وتنفيذ عمليات الشراء ضمن إطار البرنامج نيابةً عن الشركة.

ويأتي برنامج إعادة شراء الأسهم ضمن استراتيجية الشركة العالمية القابضة الشاملة لإدارة رأس المال، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة توظيف رأس المال، مع الحفاظ على المرونة اللازمة لمواصلة اغتنام فرص النمو الاستراتيجية عبر محفظتها الاستثمارية المتنوعة.

سيد بصر شعيب



وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: يعكس إطلاق برنامجنا الثاني لإعادة شراء الأسهم قوة المركز المالي للشركة العالمية القابضة، وثقتنا المستمرة بآفاق نموها على المدى الطويل وبعدما سجلنا نتائج استثنائية خلال الربع الأول من العام الجاري والذي يعد من أقوى الفترات المالية في تاريخ الشركة، نواصل التركيز على التخصيص المنضبط لرأس المال وتعزيز القيمة المستدامة للمساهمين ومع مواصلة توسيع محفظتنا الاستثمارية واقتناص الفرص الاستراتيجية عبر القطاعات الحيوية والأسواق الرئيسة، نؤكد التزامنا بتحقيق التوازن بين الاستثمار في النمو المستقبلي وتوفير عوائد مجزية للمستثمرين.

ويؤكد برنامج إعادة شراء الأسهم ثقة الشركة العالمية القابضة بآفاق نموها على المدى الطويل والتزامها المتواصل بتعزيز القيمة المستدامة للمساهمين.

ومن خلال اتباع نهج منضبط في تخصيص رأس المال، تسعى الشركة إلى تعزيز كفاءة استخدام مواردها المالية والحفاظ على هيكل رأسمالي قوي، مع الاحتفاظ بالمرونة اللازمة لاغتنام فرص النمو الاستراتيجية.

وبينما تواصل الشركة العالمية القابضة تعزيز محفظتها الاستثمارية وتوسيع حضورها عبر القطاعات الحيوية والأسواق الرئيسية، يعكس البرنامج التزام المجموعة بتحقيق عوائد مجزية ومستدامة للمساهمين على المدى الطويل، بالتوازي مع دعم المرحلة التالية من النمو وتعزيز القيمة عبر مختلف أعمالها واستثماراتها.