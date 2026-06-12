110.35 مليار درهم مكاسب القيمة السوقية للأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب عدة أمس بعد سيطرة حالة من التفاؤل بين أوساط المستثمرين، وذلك سواء من حيث الارتفاعات السعرية ومستويات السيولة وأحجام التداولات لتحقق الأسواق مكاسب سوقية اجمالية بلغت 110.35 مليار درهم بعد أن ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 72.6 مليار درهم لتسجل 2.854 تريليون درهم، مع ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي بنحو 37.75 مليار درهم لتصل إلى 975.616 مليار درهم.

وقفز مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بأعلى وتيرة يومية منذ أبريل الماضي، ليغلق مرتفعاً بنسبة 2.71% إلى 9804.97 نقطة رابحاً 259.46 نقطة، فيما أغلق مؤشر سوق دبي مرتفعاً بنسبة 3.84% وبنحو 220 نقطة إلى 5954 نقطة، بأعلى وتيرة مكاسب يومية في 6 أسابيع. وجاءت تلك الارتفاعات بعد تنفيذ عمليات شرائية انتقائية استهدفت أسهماً قيادية في قطاعات مختلفة حيث تزامن تحسن أداء الأسواق مع نشاط نسبي للتداولات لتتجاوز قيمة التداولات الاجمالية 3.75 مليار درهم بعد تداول أكثر من 833 مليون سهم خلال 73 ألفاً و574 صفقة.



سوق أبوظبي

وقفزت قيمة التداولات الإجمالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية لتتجاوز 2.36 مليار درهم، شملت ما يزيد على 507.7 مليون سهم عبر 46534 صفقة.

وتصدّر سهم «الدار» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 349.35 مليون درهم، وتلاه سهم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بقيمة 231.67 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بقيمة 218.67 مليون درهم. وجاء سهم «الدار» في صدارة قائمة الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 46 مليون سهم، وتلاه سهم «أدنوك للغاز» بتداول 38.37 مليون سهم، ثم «منازل» بتداول 30.83 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «الدار» بنسبة 7.5% إلى 7.74 درهم، «مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 10.68% إلى 20.92 درهم، وسهم «أدنوك للإمداد» بنسبة 4.94% إلى 6.15 درهم، و«أدنوك للغاز» بنسبة 4.19% إلى 3.48 درهم، وارتفعت أسهم نشطة مثل «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 6.85% إلى 17.46 درهم و«رأس الخيمة العقارية» بنسبة 10.74% إلى 1.02 درهم، و«سبيس 42» بنسبة 9.14% إلى 1.79 درهم.



سوق دبي المالي

وارتفعت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي إلى 1.39 مليار درهم، بعد التعامل على 325.32 مليون سهم، من خلال تنفيذ 27040 صفقة. وشهد السوق ارتفاع أسهم 36 شركة مقابل انخفاض أسهم 11 شركة وثبات أسهم 7 شركات. وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة كل من «إعمار العقارية» بنسبة 8.33% إلى 11.7 درهم، و«إعمار للتطوير» بنسبة 7.93% إلى 14.14 درهم، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 7.97% إلى 28.7 درهم. كما ارتفعت أسهم «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 7.57% إلى 7.81 درهم، و«أملاك للتمويل» بنسبة 5.51% إلى 1.34 درهم، و«الاتحاد العقارية» بنسبة 2.56% إلى 0.68 درهم و«سكون للتأمين» بنسبة 10.61% إلى 5.24 درهم، في حين ارتفعت أسهم «العربية للطيران» بنسبة 6.19% إلى 5.14 درهم، و«دريك آند سكل» بنسبة 4.56% إلى 0.229 درهم، و«ديار» بنسبة 4.05% إلى 0.821 درهم.