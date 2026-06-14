الإثنين 15 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

محمد كركوتي يكتب: في الإمارات.. الارتقاء بالتشريعات بلا حدود

محمد كركوتي
15 يونيو 2026 01:04

قفزت الإمارات بخطوات ثابتة وواسعة، في واحد من أهم المجالات المرتبطة بالاقتصاد ومسارات التنمية والاستراتيجيات بأنواعها، إنه التطوير في تشريعاتها الاقتصادية المحورية، التي دفعت البلاد إلى الوصول للمراكز الريادية، مقارنة ببقية الدول. 
ومسألة التشريعات ومرونتها، تعد واحدة من أكثر القضايا المعقدة، حتى في الاقتصادات الراسخة بفعل إرثها التاريخي. وقد يتطلب الأمر في بلد يندرج ضمن قائمة الاقتصادات المتقدمة «مثلاً»، زمناً طويلاً، لكي يتم تعديل قانون أو وضع تشريع يتماشى مع ضرورات المرحلة، بمتطلباتها وتقلباتها واستحقاقاتها، وحتى مفاجآتها. 
ونرى حالات متعددة، خسرت فيها بعض الاقتصادات تدفقات استثمارية ومالية، بل وهجرة للشركات وأصحاب رؤوس الأموال، لعدم مواكبة تشريعاتها لاستحقاقات المرحلة عموماً.
الإمارات التي تعتمد التطوير منهجاً أساسياً في كل القطاعات، وفرت بالفعل تجربة ريادية في مجالات تطوير التشريعات، ولا سيما الاقتصادية والسياحية، وهي تقوم بوضوح على الابتكار والشراكات وبالطبع الاستدامة التي تمثل في النهاية العائد المأمول. ولأن الأمر كذلك، تم وضع البلاد ضمن أبرز النماذج الدولية الناجحة في هذا المجال. السياسات التي تتخذ والتشريعات التي توضع أو تعدل، تحقق إنجازات كبيرة على صعيد تعزيز التنافسية في بيئة الأعمال، مع ضمان لاستدامة النمو المستهدف، وفق أفضل الأطر العالمية. هذا ما حقق للإمارات مكانتها الراهنة وجهة دولية للأعمال والاستثمارات بأنواعها على الساحتين الإقليمية والعالمية.
وتتعزز هذه المكانة، مع تواصل سن القوانين والتشريعات المتطورة المساندة، بما فيها تلك التي ترتبط بالقطاعات التي تعد جديدة عالمياً.
التقرير السنوي الأول الصادر أخيراً لـ «المجلس الاستشاري للأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، توصل إلى نتيجة أن الإمارات قدمت تجربة ريادية عالمية في المجال المشار إليه، وذلك بعد سلسلة من الأبحاث والمناقشات والاستطلاعات، تناولت الأوضاع التشريعية في المنطقة ككل. ففي غضون خمس سنوات تقريباً، قامت وزارة الاقتصاد والسياحة بإصدار وتحديث أكثر من 35 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً.
 ولأن الاقتصاد الجديد بات جزءاً أصيلاً من الاقتصاد الوطني فقد شملته عشرة منها.

 

أخبار ذات صلة
محمد كركوتي يكتب: الإمارات.. استثمار عقاري متعاظم
محمد كركوتي يكتب: في أوروبا أوقات عصيبة
محمد كركوتي
كلام آخر
آخر الأخبار
جانب من البحث عن ناجين عقب غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في الضاحية الجنوبية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قتلى بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية
15 يونيو 2026
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (أرشيفية)
الأخبار العالمية
عُمان والصين: ضرورة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز
15 يونيو 2026
دخان يتصاعد من مبنى في أحد شوارع الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
غياب السودان عن المحافل الدولية يعكس عزلة «سلطة بورتسودان»
15 يونيو 2026
طفل فلسطيني يسير بين أنقاض مبنى مدمر في مخيم المغازي وسط غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية» تحذِّر من أزمة متفاقمة في بنوك الدم
15 يونيو 2026
وزارة الخارجية اللبنانية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
لبنان يتقدم بشكويين إلى مجلس الأمن ضد الاحتلال الإسرائيلي
15 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©