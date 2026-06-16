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لتحديث شبكة الكهرباء.. تمويل أوروبي لمصر بـ 800 مليون دولار

لتحديث شبكة الكهرباء.. تمويل أوروبي لمصر بـ 800 مليون دولار
16 يونيو 2026 09:52

أعلن الاتحاد الأوروبي عن إطلاق أول مشروع رئيسي ضمن مبادرة التعاون المتوسطي للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة (تي-ميد) بهدف تحديث وتوسعة شبكة الكهرباء الوطنية المصرية بدعم أوروبي يبلغ 690 مليون يورو (نحو 800 مليون دولار).

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جرى الإعلان عن المشروع على هامش الاجتماع الـ11 لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر المنعقد في لوكسمبورغ حيث يشمل التمويل قرضاً بقيمة 600 مليون يورو (نحو 695 مليار دولار) من بنك الاستثمار الأوروبي ومنحاً تصل إلى 90 مليون يورو (نحو 104 ملايين دولار) من المفوضية الأوروبية فيما من المتوقع أن يستقطب استثمارات عامة وخاصة إجمالية تصل إلى 1.6 مليار يورو (نحو 1.85 مليار دولار).

المصدر: وام
الاتحاد الأوروبي
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أوروبا
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