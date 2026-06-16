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«دبي للسلع» يعتزم إطلاق منصّة معرفية موحّدة لدعم التجارة

«دبي للسلع» يعتزم إطلاق منصّة معرفية موحّدة لدعم التجارة
17 يونيو 2026 02:00

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة⁠، عن خطط لإطلاق «حرم مركز دبي للسلع المتعددة» و«منصة الذكاء الاستراتيجي»، في خطوة تستهدف بناء منصّة معرفية موحّدة تدعم الشركات والحكومات والمؤسّسات في التعامل مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها التجارة العالمية.
ويأتي إطلاق المنصّتين ضمن توجُّه استراتيجي يوسّع نطاق دور المركز، من تيسير التجارة وتطوير بيئة الأعمال، إلى مجالات التعليم التنفيذي وتبادل المعرفة والخدمات الاستشارية الاستراتيجية، استجابةً للطلب المتنامي على الخبرات المتخصصة في مجالات الاستراتيجية التجارية واعتماد التكنولوجيا والتنمية الاقتصادية وتطوير القدرات البشرية. وقال أحمد ابن سليم، الرئيس التنفيذي الأول، المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «على مدى أكثر من عِقدين، أسهم المركز في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والسلع والابتكار»، مشيراً إلى أنه خلال هذه المسيرة، تم تطوير مزيج فريد من الخبرات، والمعلومات السوقية، والشبكات القطاعية، والتجربة العملية.

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