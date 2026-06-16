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اقتصاد

«راكز» تعزّز شراكاتها الأوروبية وتستعرض الفرص عبر رأس الخيمة

ممثلو «راكز» و«غرفة دوسلدورف» و«المجلس الألماني الإماراتي للصناعة» خلال اللقاء (من المصدر)
17 يونيو 2026 02:01

رأس الخيمة (الاتحاد)

اختتمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» سلسلة من اللقاءات والفعاليات التجارية الناجحة في كل من ألمانيا وفنلندا، وهدفت هذه الجولات إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية، وبناء شراكات جديدة، بالإضافة إلى استعراض الفرص المتاحة للشركات الأوروبية الراغبة في تأسيس أو توسيع نطاق أعمالها في دولة الإمارات والأسواق الإقليمية الأوسع انطلاقاً من إمارة رأس الخيمة.
وتصدّر برنامج الجولة فعاليات «ملتقى أعمال صباحي» أقيم في غرف التجارة والصناعة الألمانية في مدينة دوسلدورف، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دوسلدورف والمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة. وضم الحدث ممثلين عن سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في ألمانيا، ونخبة من قادة الأعمال، وممثلي القطاعات الصناعية، والمستثمرين، لمناقشة فرص النمو في ظل المشهد الاقتصادي العالمي المتغير، واستكشاف المزايا التنافسية لتأسيس وتوسيع العمليات في دولة الإمارات.  وفي إطار جولتها الأوروبية، زار وفد «راكز» جمهورية فنلندا، حيث التقى في هلسنكي آمنة فكري، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية فنلندا وجمهورية إستونيا، لبحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وكل من فنلندا وإستونيا. 

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