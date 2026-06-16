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غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تدعم إطلاق 32 تطبيقاً رقمياً جديداً

مقر غرفة دبي للاقتصاد الرقمي ( من المصدر)
17 يونيو 2026 02:00

دبي (الاتحاد)

نجحت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في دعم إطلاق 32 تطبيقاً رقمياً جديداً في الأسواق عبر «برنامج تسريع ابتكار التطبيقات»، المخصّص لدعم الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية ضمن منظومة «مسابقة ابتكار التطبيقات»، حيث يؤكد هذا الإنجاز نجاح المبادرة في تحويل الأفكار الواعدة إلى تطبيقات رقمية متكاملة، وتعزيز منظومة الابتكار في دبي.
 وتستخدم 60% من التطبيقات التي تم إطلاقها عبر البرنامج، تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعكس الجهود المبذولة لدعم تبني هذه التقنيات المتقدمة من قبل القطاع الخاص في دبي وتعزيز توظيفها في تطوير الحلول الرقمية المبتكرة، كما يشكّل ذلك تجسيداً لدور البرنامج في تمكين رواد الأعمال والمبتكرين من توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي لتطوير تطبيقات أكثر كفاءة وقدرة على تلبية احتياجات الأسواق والمستخدمين، بما يسهم في تسريع وتيرة الابتكار الرقمي في دبي.
ويُعد «برنامج تسريع ابتكار التطبيقات» برنامجاً تقنياً مكثفاً يستمر 45 يوماً ضمن مسابقة «ابتكار التطبيقات»، ويهدف إلى دعم الشركات الناشئة في تحويل أفكار التطبيقات الواعدة إلى منتجات جاهزة للطرح في الأسواق، وجمع هذا العام مشاركين من 22 دولة يمثلون 13 قطاعاً مختلفاً.

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