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صعود متواصل للذهب والمعادن الثمينة الأخرى

صعود متواصل للذهب والمعادن الثمينة الأخرى
17 يونيو 2026 08:19

واصلت المعادن الثمينة تسجيل مكاسبها اليوم الأربعاء، بقيادة الذهب الذي ارتفع للجلسة الخامسة على التوالي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 4341.12 دولار للأوقية بحلول الساعة 02:30 بتوقيت غرينتش، متداولاً بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع الذي سجله يوم الاثنين.

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كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.2% لتسجل 4361.10 دولار للأوقية.

وفي السياق نفسه، واصلت المعادن النفيسة الأخرى تحقيق مكاسب، إذ ارتفعت الفضة 0.3% إلى 70.38 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.5% إلى 1812.80 دولار، بينما زاد البلاديوم 0.3% إلى 1355.65 دولار.

المصدر: وام
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