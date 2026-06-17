«ريفولوت العالمية» تحصل على ترخيص تسهيلات القيم المخزنة وخدمات الدفع من «المركزي»



دبي (الاتحاد)

أعلنت ريفولوت، شركة التكنولوجيا المالية العالمية، عن حصولها على ترخيص تسهيلات القيم المخزنة «SVF» وترخيص خدمات الدفع للتجزئة «الفئة الثانية» من مصرف الإمارات المركزي.

وقالة محمد عبد الرحمن الحاوي، وكيل وزارة الاستثمار، إن المكانة التي تتمتع بها دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في الخدمات المالية، تستند إلى القوة التنظيمية والرؤية طويلة الأمد، التي تعتمدها الدولة في تعزيز هذه الشراكات العالمية في القطاع المالي، وإن حصول ريفولوت على الترخيص من المصرف المركزي، يسهم في تعزيز عمق هذا النظام المتكامل، ويعكس الحضور الدولي المتنامي، الذي يدعم الاقتصاد القائم على المعرفة الذي تواصل دولة الإمارات بناءه وترسيخه.

من جانبها قالت امبرين موسى، الرئيس التنفيذي لريفولوت في دول مجلس التعاون الخليجي إن دولة الإمارات تُعد من أكثر الأسواق المالية تطوراً وتطلعاً للمستقبل على مستوى العالم، مدعومة برؤية واضحة للابتكار وتعزيز الشمول المالي.

وستتمكن ريفولوت، عند الإطلاق، من توفير إمكانية الوصول إلى منصتها المالية للعملاء في دولة الإمارات، بما يتيح لهم الاحتفاظ بعملات متعددة وإدارتها، والدفع باستخدام البطاقات الفعلية والافتراضية، وتحويل الأموال محلياً ودولياً من خلال تطبيق واحد.

