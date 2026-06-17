«الطاقة» و«42 أبوظبي» تكرّمان الفائزين في هاكاثون الذكاء الاصطناعي

دبي (الاتحاد)

اختتمت وزارة الطاقة والبنية التحتية في أبوظبي، بالتعاون مع أكاديمية 42 أبوظبي، فعاليات هاكاثون الذكاء الاصطناعي الوكيل «AgentEra AI Hackathon»، الذي نُظِّم على مدى ثلاثة أيام، وجمع نخبة من الطلبة والمبتكرين لتطوير حلول تقنية مبتكرة تسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتسريع التحول الرقمي في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان.

ويأتي تنظيم الهاكاثون في إطار جهود الوزارة لترجمة توجهات حكومة دولة الإمارات نحو تسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، ودعماً لتوجيهات القيادة الرشيدة في 23 أبريل الماضي بتحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات حكومة الإمارات خلال العامين المقبلين إلى نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة «Agentic AI»، بما يعزّز كفاءة الأداء الحكومي ويرسّخ ريادة الدولة عالمياً في الابتكار والتحول الرقمي، لتصبح الإمارات أول حكومة في العالم تعمل بهذا النطاق عبر أنظمة ذكاء اصطناعي مستقلة.

وأكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الهاكاثون يعكس توجه الوزارة نحو تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز ثقافة الابتكار وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الحكومي، مشيراً إلى أن المشاريع المشاركة قدمت نماذج واعدة لحلول قابلة للتطبيق في القطاعات الحيوية.

وقال إن الذكاء الاصطناعي يشكل، اليوم، محركاً رئيسياً لتطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وإن الوزارة تحرص على الاستثمار في المواهب الوطنية وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة لتمكين الكفاءات الشابة من تطوير حلول مبتكرة تسهم في صناعة المستقبل.

وأضاف أن الوزارة ستواصل العمل على توظيف أحدث التقنيات والابتكارات في تطوير منظومة عمل حكومية أكثر مرونة واستباقية واستدامة، بما يواكب هدف حكومة الإمارات بتحويل 50% من خدماتها وعملياتها إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الوكيل خلال عامين، ويعزز جاهزية قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان لمتطلبات المستقبل.

من جانبها قالت فاطمة الفولاذي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لأكاديمية 42 أبوظبي، إن هاكاثون الذكاء الاصطناعي الوكيل أكد الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الكفاءات الشابة في دولة الإمارات، حيث نجح المشاركون في تطوير حلول مبتكرة لمعالجة تحديات واقعية في الإسكان والخدمات الحكومية والذكاء الإستراتيجي، بما يعكس دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الابتكار الحكومي.

وأعربت الفولاذي عن فخرها بالشراكة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في هذه المبادرة النوعية، التي تؤكد أن الاستثمار في القدرات الرقمية يمثّل ركيزة أساسية لبناء حكومة أكثر ذكاءً وكفاءةً، وتمكين جيل قادر على قيادة التحول الرقمي وصناعة حلول ذات أثر مستدام.

وكرّم المهندس فهد الحمادي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الخدمات المساعدة، في ختام الهاكاثون، الفرق الفائزة، حيث حصد المركز الأول فريق «Dash»، فيما نال المركز الثاني فريق «Lunar Lab»، بينما حصل على المركز الثالث فريق «Rushswap»، وذلك تقديراً لتميز مشاريعهم وقدرتها على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيل لتطوير حلول مبتكرة تدعم كفاءة الخدمات الحكومية وتسريع التحول الرقمي.

وقال إن الهاكاثون يأتي استكمالا للتعاون بين وزارة الطاقة والبنية التحتية وأكاديمية 42 أبوظبي في مجالات بناء القدرات الرقمية وتطوير المهارات التقنية المستقبلية، ودعم الابتكار والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في إعداد جيل من الكفاءات القادرة على قيادة التحول الرقمي وتطوير حلول مستدامة للقطاعات الحيوية في دولة الإمارات.

وشهد الحفل الختامي استعراض المشاريع المتأهلة للتصفيات النهائية، قبل الإعلان عن الفرق الفائزة وتكريم أصحاب الحلول الأكثر تميزاً وابتكاراً، بحضور ممثلي الوزارة والأكاديمية وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

