«غرف دبي» تبحث تطوير التجارة والاستثمار مع مقاطعة «بريتيش كولومبيا» الكندية



فانكوفر (الاتحاد)

بحثت غرف دبي خلال سلسلة من الاجتماعات في مدينة فانكوفر الكندية، فرص الارتقاء بمستوى التعاون التجاري والاستثماري بين دبي ومقاطعة «بريتيش كولومبيا» الكندية، وسبل دعم الشركات الكندية الراغبة في التوسع إلى دبي وأسواق المنطقة، إضافةً إلى مناقشة مجالات العمل المشترك في الابتكار وريادة الأعمال وجذب الاستثمارات.

والتقى وفد الغرف الذي يزور كندا، بمشاركة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، عدداً من المؤسسات والجهات المعنية بريادة الأعمال ودعم نمو الشركات والتنمية الاقتصادية في فانكوفر ومقاطعة «بريتيش كولومبيا»، شملت كلاً من مجلس أعمال مقاطعة «بريتيش كولومبيا»، ومؤسسة «إنفست فانكوفر»، ومجلس تجارة منطقة فانكوفر الكبرى، وحاضنة الأعمال «لاونش أكاديمي»، ومعهد «بريتيش كولومبيا» للتكنولوجيا «بي سي آي تي».

وقال محمد علي راشد لوتاه، إن «غرف دبي» تحرص على تعزيز شراكات دبي الدولية مع أهم الأسواق الدولية لا سيما كندا، وترسيخ مكانة الإمارة بوابةً استراتيجيةً للشركات العالمية الراغبة في التوسع نحو أسواق المنطقة، وتلتزم بتطوير التعاون مع مجتمع الأعمال في مقاطعة «بريتيش كولومبيا» الكندية وتوسيع نطاق العمل المشترك ليشمل المزيد القطاعات الحيوية بما يسهم في تنمية الروابط الاستثمارية والتجارية المشتركة.

وشملت اللقاءات اجتماعاً مع ريه واليا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«لاونش أكاديمي»، وهي حاضنة ومسرعة أعمال عالمية مقرها فانكوفر تدعم الشركات التكنولوجية الناشئة في مراحلها المبكرة من خلال خدمات الإرشاد والتدريب وتسهيل الوصول إلى رؤوس الأموال.

وناقش الجانبان سُبل دعم الشركات الناشئة الكندية والعالمية للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها دبي، إلى جانب استعراض فرص التعاون في البرامج والمبادرات الهادفة إلى تعزيز الابتكار ودعم رواد الأعمال.

كما عقد الوفد اجتماعاً مع جاكي جريفيثس، رئيسة مؤسسة «إنفست فانكوفر» المعنية بالتنمية الاقتصادية في منطقة فانكوفر الكبرى، والتي تعمل على استقطاب الاستثمارات الاستراتيجية والنوعية، ودعم نمو الشركات وتوسعها وتعزيز مكانة فانكوفر كبوابة للأسواق العالمية ومركز للابتكار والاستدامة.

وعقد وفد غرف دبي أيضاً اجتماعاً مع رايان بيترسن، رئيس مجلس إدارة مجلس أعمال مقاطعة «بريتيش كولومبيا» الذي يمثل نخبة من الشركات والمؤسسات الاقتصادية في المقاطعة، ويعمل على دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية.

وناقش وفد غرف دبي، خلال اجتماع مع بريدجيت أندرسون، الرئيسة التنفيذية لمجلس تجارة منطقة فانكوفر الكبرى وهو أكبر هيئة تمثّل مجتمع أعمال في غرب كندا حيث يمثل مصالح الشركات ويدعم نموها وتنافسيتها، آفاق التعاون.

والتقى الوفد خلال الزيارة مع جيف زابودسكي، رئيس معهد بريتيش كولومبيا للتكنولوجيا «بي سي آي تي»، والذي يُعد من أبرز مؤسسات التعليم التطبيقي في كندا، ويتخصّص في التعليم العملي والتدريب الموجه لاحتياجات القطاع الصناعي والبحث العلمي، وتنمية الكفاءات البشرية في قطاعات التكنولوجيا والهندسة والأعمال والرعاية الصحية.