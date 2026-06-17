مجلس أعمال أبوظبي للشباب ينظّم برنامجاً اقتصادياً في شنغهاي

شنغهاي (الاتحاد)

نظّم مجلس أعمال أبوظبي للشباب، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، برنامجاً اقتصادياً متكاملاً في مدينة شنغهاي الصينية، بهدف دعم توسع الشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي نحو الأسواق الدولية، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع مجتمع الأعمال الصيني، وذلك على هامش مشاركة وفد غرفة أبوظبي في منتدى أبوظبي للاستثمار «ADIF» في شنغهاي.

وشهد البرنامج مشاركة وفد من مجلس أعمال أبوظبي للشباب، ضم نخبة من رواد الأعمال وممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة من أبوظبي، إلى جانب عدد من قادة الأعمال والشركات والجهات الداعمة للابتكار وريادة الأعمال في الصين، ضمن أجندة ركّزت على تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، وبناء الشراكات العابرة للحدود، واستكشاف فرص التعاون في القطاعات الاقتصادية المستقبلية.

وتضمن البرنامج تنظيم طاولة مستديرة بعنوان «اقتصادات المستقبل وريادة الأعمال العابرة للحدود»، جمعت صناع القرار ورواد الأعمال وممثلي المنظمات الاقتصادية من أبوظبي وشنغهاي، وناقش المشاركون فيها سُبل تعزيز التعاون في مجالات التصنيع المتقدم، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، والابتكار، إضافة إلى تبادل الخبرات واستعراض فرص الشراكات المستقبلية بين الجانبين.

كما نظّم المجلس سلسلة من اجتماعات الأعمال الثنائية «B2B» بين الشركات الإماراتية ونظيراتها الصينية، أسفرت عن أكثر من 27 اجتماعاً مباشراً مع 15 جهة وشركة صينية، ما أتاح للشركات المشاركة استكشاف فرص جديدة للتوسع والتعاون التجاري والاستثماري، وبناء علاقات استراتيجية تدعم نموها في الأسواق الدولية.

وزار وفد المجلس، المركز الوطني للابتكار والتميّز «NICE» في شنغهاي، والذي يُعد أحد أبرز نماذج الابتكار والتطوير الصناعي في الصين، حيث اطّلع المشاركون على آليات ربط البحث العلمي بالقطاع الخاص وتسريع تحويل الابتكارات إلى مشاريع تجارية واقتصادية مستدامة.

وأسفرت الزيارة عن نتائج مباشرة تمثلت في ربط سبع شركات صغيرة ومتوسطة من أبوظبي ببرامج وفرص التعاون التي يوفرها المركز، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام رواد الأعمال للاستفادة من منظومات الابتكار الدولية وتطوير أعمالهم والوصول إلى أسواق جديدة.

وقال منصور عبدالجبار الصايغ، رئيس مجلس أعمال أبوظبي للشباب، إن دعم روّاد الأعمال وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق العالمية يشكّل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز تنافسية اقتصاد أبوظبي وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار، مشيراً إلى أن البرنامج وفّر منصة عملية لبناء العلاقات، واستكشاف الفرص الواعدة، وتعزيز التواصل المباشر مع أحد أهم المراكز الاقتصادية والابتكارية في العالم، بما يسهم في دعم نمو الشركات الوطنية وتوسيع حضورها الدولي.

من جانبه، أكد أحمد بن حمودة، نائب رئيس مجلس أعمال أبوظبي للشباب، وأمين الصندوق، أن الفعاليات أسهمت في تعزيز الروابط بين بيئتي ريادة الأعمال في أبوظبي وشنغهاي، ووفّرت منصة فعّالة لاستكشاف مجالات التعاون والاستثمار المشترك وتبادل المعرفة.

وأضاف أن المجلس يواصل جهوده لتمكين أصحاب المشاريع من الوصول إلى الأسواق الدولية وتحقيق نمو مستدام قائم على الابتكار.

بدورها، قالت جواهر بني حماد، مدير الشراكات والفعاليات في مجلس أعمال أبوظبي للشباب، إن الوصول إلى الأسواق الدولية لم يعد خياراً في اقتصاد عالمي قائم على الترابط والشراكات، إن دور المجلس في هذا البرنامج، لم يقتصر على ربط رواد الأعمال في أبوظبي بشركاء إستراتيجيين في شنغهاي، بل امتد إلى بناء جسور للتبادل المعرفي والتقني والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتصنيع المتقدم، مشيرة إلى أن الوفد لمس اهتماماً متزايداً من الجهات والشركات الصينية باستكشاف فرص الاستثمار والتوسع في أبوظبي، والنظر إليها كبوابة استراتيجية للأسواق الإقليمية والعالمية.

وحقق البرنامج نتائج ملموسة عكست أثره المباشر على الشركات المشاركة، حيث أظهرت نتائج التقييم أن 86% من المشاركين تمكنوا من الوصول إلى أسواق وشبكات أعمال جديدة، فيما نجحت 57% من الشركات في تحديد فرص شراكات محتملة، كما بلغت القيمة التقديرية الأولية للفرص التجارية والاستثمارية التي تم استكشافها أكثر من 2.6 مليون درهم.

كما سجل البرنامج نسبة رضا بلغت 85% بين المشاركين من أبوظبي، فيما أبدى جميع المشاركين استعدادهم للمشاركة في المبادرات والبعثات الدولية المستقبلية التي ينظمها المجلس.

من جانبهم، أشاد ممثلو الشركات والجهات الصينية المشاركة بجودة الشركات الإماراتية ومستوى النقاشات التي شهدتها الطاولة المستديرة والاجتماعات الثنائية، مؤكدين اهتمامهم بتطوير شراكات طويلة الأمد مع شركات أبوظبي واستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار المشترك.

كما أعرب عدد من الجهات الصينية عن رغبتهم في زيارة أبوظبي والمشاركة في المبادرات المستقبلية التي ينظمها مجلس أعمال أبوظبي للشباب.

ويأتي البرنامج ضمن جهود مجلس أعمال أبوظبي للشباب الرامية إلى تمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من بناء شراكات استراتيجية، وتعزيز تنافسيتها عالمياً، وربطها بالأسواق والفرص الدولية، بما يدعم مستهدفات أبوظبي في بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والمعرفة وريادة الأعمال.