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اقتصاد

38.47 ألف مستفيد من برامج تدريب معهد الإمارات المالي خلال 2025

مقر المصرف المركزي (الاتحاد)
17 يونيو 2026 17:32


أبوظبي (الاتحاد)
وصل إجمالي عدد المستفيدين من برامج التدريب التابعة لمعهد الإمارات المالي خلال عام 2025 إلى 38,475 مستفيداً.
وأظهرت بيانات إنجازات المعهد للأعوام 2022-2025 والتي صدرت اليوم عن المصرف المركزي، أن خطط التدريب السنوية استحوذت على النصيب الأكبر من المستفيدين خلال العام الماضي بإجمالي 29,802 مشارك، تلتها البرامج الخاصة بـ 4463 مشاركاً، ثم الشهادات المهنية بـ 1258 مشاركاً، ومبادرات تمكين المواطنين بـ501 مشارك، والبرامج التأسيسية في الصرافة بـ 392 مشاركاً، والشهادات الدولية من معهد الإمارات المالي بـ 113 مشاركاً، وبرامج قادة التكنولوجيا للمستقبل بـ 100 مشارك، وبرامج تطوير القادة بـ 71 مشاركاً، وذلك إضافة إلى المستفيدين من برنامج إثراء للعام 2024- 2025 والذي وصل إلى 965 مستفيداً، ومبادرة إثراء العين بـ 460 مستفيداً.
وسجلت برامج الشهادات نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأربع الماضية، حيث ارتفع عدد المشاركين من 531 مشاركاً في عام 2022 إلى 1089 مشاركاً في عام 2023، ثم إلى 1385 مشاركاً في عام 2024، وصولاً إلى 2175 مشاركاً في عام 2025.
وفي مجال التوطين، أظهرت البيانات نمواً متواصلاً في أعداد المستفيدين، حيث ارتفع الإجمالي من 13,979 في عام 2022 إلى 14,691 في عام 2023، ثم إلى 16,514 في عام 2024، وصولاً إلى 17,338 مستفيداً في عام 2025.
وفي إطار دعم التوظيف، استقطبت معارض التوظيف «إثراء» 1500 باحث عن عمل في 2025، ووفرت أكثر من 830 شاغراً وظيفياً، فيما شهدت النسخة السابعة من المعرض في العين مشاركة 3198 باحثاً عن عمل، وأسفرت أيام التوظيف خلال عام 2025 عن توظيف 135 مرشحاً بنجاح.

 

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