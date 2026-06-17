إطلاق منصة «عقاري» لدعم تطور المنظومة الرقمية بالقطاع



أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت منصة عقاري، المتخصصة في التكنولوجيا العقارية (PropTech)، عن إطلاق أعمالها رسمياً في دولة الإمارات، مقدمةً حلاً رقمياً مبتكراً يهدف إلى تطوير تجربة البحث عن العقارات، وتعزيز الشفافية في السوق.

وقال محمد عيسى الرفاعي، الرئيس التنفيذي لشركة أومنيتك تكنولوجي ومؤسس منصة عقاري: انطلقت «عقاري» برؤية واضحة تتمثل في جعل تجربة البحث عن العقارات أكثر شفافية وكفاءة وسهولة لجميع الأطراف المعنية، ونؤمن بأن التكنولوجيا قادرة على تقريب الفرص من الناس وتعزيز الثقة في السوق العقاري، وتمثل «عقاري» مساهمتنا في دعم النمو المستدام والتحديث والتحول الرقمي الذي يشهده القطاع العقاري في دولة الإمارات.

وأضاف: تسعى «عقاري» إلى استكمال المنظومة العقارية القائمة من خلال توفير فرص إضافية للتعاون وزيادة مستوى الظهور والتفاعل بين الباحثين عن العقارات والوسطاء والمطورين والمستثمرين.

وتوفر «عقاري» منصة حديثة تجمع الإعلانات العقارية الموثقة من الوسطاء العقاريين المسجلين، مع التركيز على الدقة والشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات، بما يمنح المستخدمين مستوى أعلى من الثقة خلال رحلتهم في البحث عن العقار المناسب.

كما تتيح المنصة إمكانية استعراض العقارات من خلال مقاطع الفيديو المدمجة، مما يمكّن المشترين والمستأجرين المحتملين من استكشاف العقارات عن بُعد، وتوفر «عقاري» كذلك للوسطاء العقاريين فرصة أكبر للوصول إلى الباحثين الجادين عن العقارات، بما يعزز جودة التفاعل ويسهم في رفع كفاءة عمليات البيع والتأجير.