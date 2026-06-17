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اقتصاد

«كهرباء دبي» تفوز بجائزتين عالميتين للابتكار والهندسة الرقمية

«كهرباء دبي» تفوز بجائزتين عالميتين للابتكار والهندسة الرقمية
17 يونيو 2026 20:23


دبي (الاتحاد)
فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة «أفضل مبتكِر في العام» وجائزة «أفضل منتج هندسي في العام» 2026، وذلك ضمن جوائز الهندسة الرقمية التي تنظمها مجموعة «ISG» وشركة «إل آند تي للخدمات التقنية» ومجموعة «سي إن بي سي».
حصدت الهيئة الجائزتين تقديراً لريادتها الاستثنائية في مجال الابتكار والهندسة الرقمية، والتغيير الإيجابي الذي تحدثه لدفع عجلة تميز الهندسة الرقمية وتقديم ابتكارات نوعية من شأنها إضافة قيمة كبيرة للأعمال وإحداث قفزات مهمة وواسعة النطاق في قطاع الهندسة الرقمية.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إنه انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بجعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، وأهداف أجندة دبي الاقتصادية «D33»، نواصل جهودنا الحثيثة لإنجاز قفزات سبّاقة في المجالات الرقمية، وتعزيز ريادتنا العالمية في المجالات المستقبلية، والمساهمة في صناعة المستقبل الرقمي، وبناء اقتصاد معرفي متنوع قائم على المعرفة والابتكار، ونعمل على تطوير خبراتنا الرقمية المتقدمة للارتقاء بعمليات الابتكار، ودعم كفاءة وأمن ومرونة العمليات، وإرساء معايير جديدة للتميز والتنافسية في الأداء.
من جانبه، أشار المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، إلى أن الجوائز العالمية تعتبر بمثابة تقييم مستمر ودليل واضح على نجاح الهيئة في تحويل التميز من إنجازات مرحلية إلى قيمة مؤسسية راسخة، تسهم في استباق التحديات وتحويلها إلى فرص نمو، وترسيخ ثقة المعنيين وسعادتهم.
ونالت الهيئة جائزة «أفضل منتج هندسي في العام» عن جهاز «أومني هَب OmniHub» المتقدم لإنترنت الأشياء الذي تم تصميمه وتصنيعه في مركز البحوث والتطوير التابع لها وذلك ضمن برنامجها للفضاء «سبيس دي»، بهدف ربط المجسات الأرضية بالأقمار الاصطناعية والشبكات الأرضية.
وتوج الدكتور رحمت أجانج سوزانتيوكو، تقني أول أبحاث وتطوير في مركز البحوث والتطوير، بجائزة «أفضل مبتكِر في العام»، تقديراً لمساهماته الرائدة في الهندسة الرقمية والابتكارات التقنية المستدامة.

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