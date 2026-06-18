صندوق «ألتِرّا» يبرم شراكة للاستثمار في «Inkia Energy» في بيرو



ميامي (الاتحاد)

أعلن صندوق «ألتِرّا» عن استثماره المشترك في شركة «Inkia Energy»، أكبر منتج مستقل للطاقة في بيرو، إلى جانب «I Squared Capital»، شركة إدارة الاستثمارات العالمية المتخصّصة في البنية التحتية، وذلك لدعم توسع «Inkia» في مجال الطاقة المتجددة.

وتُعد الصفقة أول استثمار مباشر لـ«ألتِرّا» في أميركا اللاتينية، وقد أُنجزت من خلال صندوق استمرارية يُدار من قبل «I Squared» وأُنشئ ضمن هيكل ملكية مشترك بين «I Squared» و«CPP Investments»، مجلس استثمارات خطة المعاشات التقاعدية الكندية.

وجرى تنفيذ الاستثمار المشترك عبر صندوق الفرص الذي أطلقه صندوق «ألتِرّا» مؤخراً، ليكمل محفظته المتنوعة التي تضم أكثر من 30 استثماراً في الأسواق المتقدمة والنامية، وتدعم مشروعات طاقة متجددة قيد التطوير بقدرة إنتاجية تقارب 100 جيجاواط.

وتتخذ «Inkia» من ليما مقراً لها، وتدير قدرات توليد كهرباء تبلغ 2.6 جيجاواط، بما يمثّل نحو ربع إمدادات الكهرباء في بيرو.

ويتوقع أن تسهم المنصة، من خلال خطتها لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة 4 جيجاواط، بما في ذلك مشاريع طاقة شمسية وطاقة رياح قيد التطوير على المدى القريب بقدرة تقارب 1 جيجاواط، في مواصلة جهود إزالة الكربون من منظومة الطاقة الكهربائية في البلاد، إلى جانب دعم توفير إمدادات كهرباء موثوقة وميسورة التكلفة في واحدة من أسرع أسواق الطاقة نمواً في أميركا اللاتينية.

ويواصل قطاع الطاقة في بيرو الاستفادة من مقومات قوية تدعم نموه على المدى الطويل، وتشمل ارتفاع الطلب على الكهرباء مدفوعاً بنشاط التعدين والنمو الصناعي وتطوير البنية التحتية. كما أن تراجع هوامش الاحتياطي المتاحة في الشبكة يزيد الحاجة إلى إضافة قدرات توليد جديدة، ما يوفر بيئة داعمة للاستثمار طويل الأجل في هذا القطاع.

ويقود المرحلة التالية من نمو «Inkia» فريق إداري يتمتع بخبرة واسعة وسجل حافل في تطوير وتشغيل أصول الطاقة في المنطقة. كما يستفيد هذا التوسع من الخبرة الطويلة لشركة «I Squared» بصفتها مالكاً رئيسياً للمنصة، ونشاطها الواسع في قطاعي البنية التحتية والطاقة.

ويُعد الاستثمار في «Inkia» ثاني استثمار مشترك لألتِرّا مع «I Squared»، بعد استثمار مشترك في منصة «Absolute Energy» الإيطالية المتخصّصة في الطاقة الشمسية وحلول تخزين الطاقة بالبطاريات الإيطالية المتخصّصة في الطاقة الشمسية وحلول تخزين الطاقة بالبطاريات، والتي تستهدف تطوير مشاريع بقدرة أولية تبلغ 1.4 جيجاواط.

وقال ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لصندوق «ألتِرّا»، إن توجيه رؤوس الأموال طويلة الأجل إلى الأسواق سريعة النمو يمثّل ركيزة أساسية لتسريع وتيرة التحول المناخي على مستوى العالم، وأن استثمار الصندوق في منصات طاقة بقدرات إنتاجية على مستوى الجيجاواط مثل «Inkia Energy» يعكس نهجه الهادف إلى توسيع قدرات الطاقة المتجددة، وتعزيز موثوقية ومرونة منظومات الكهرباء، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة طويلة الأمد.

وأضاف أن بيرو تتمتع بإمكانات واعدة في مجال الطاقة المتجددة، وان هذا الاستثمار يؤكد التزام «ألتِرّا» بمساندة مشاريع البنية التحتية الداعمة لتحول الطاقة في الأسواق التي تتمتع بآفاق نمو قوية.

بدوره قال صادق وهبة، رئيس مجلس الإدارة والشريك الإداري في «I Squared Capital» إن الخطوة تعزز علاقة الشركة المتنامية مع صندوق ألتِرّا، والتي تتطور باستمرار عبر الأسواق والاستراتيجيات المختلفة، معرباً عن سعادته بتوسيع نطاقها لتشمل واحدة من أهم منصات الطاقة في أميركا اللاتينية، ولافتاً إلى أن هذه الصفقة تعكس قوة الشراكة بين «I Squared Capital» و«CPP - Investments».