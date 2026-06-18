الإمارات تشارك في منتدى طشقند الدولي للاستثمار وتؤكد التزامها بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع أوزبكستان



ترأَّس معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، المبعوث الخاص لوزير الخارجية إلى جمهورية أوزبكستان، وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال منتدى طشقند الدولي للاستثمار، الذي انطلقت أعماله في العاصمة الأوزبكية طشقند خلال الفترة من 16إلى 18 يونيو الحالي برعاية فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف، وبمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين وممثلي الحكومات والمؤسسات المالية والاستثمارية الدولية والشركات العالمية.

وأكد فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف، في كلمته الافتتاحية، أن أوزبكستان تواصل تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتشريعية واسعة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن بلاده نجحت في استقطاب استثمارات تجاوزت 150 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، منها 123 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وأعلن عن طرح أصول حكومية بقيمة 6 مليارات دولار ضمن برنامج الخصخصة، وإطلاق صكوك إسلامية سيادية، إضافة إلى خطط لرفع مساهمة الطاقة الخضراء إلى 54% من إجمالي إنتاج الكهرباء خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن أوزبكستان تولي أهمية خاصة لمشاريع الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، معلناً إنشاء منطقة اقتصادية خاصة لمشاريع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في جمهورية أوزباكستان، تتمتع بحوافز ضريبية وجمركية تمتد حتى عام 2040.

وشهد المنتدى هذا العام مشاركة أكثر من 7500 مشارك يمثّلون نحو 100 دولة، بينهم كبار المستثمرين وقادة الأعمال، إضافة إلى شركات عالمية كبرى تصل قيمة أصولها مجتمعة إلى نحو 42 تريليون دولار، بما يعادل 38% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وتضمّن المنتدى 79 جلسة وورشة عمل متخصصة و7 منتديات أعمال ثنائية، من بينها منتدى الأعمال الإماراتي الأوزبكي.



وعلى هامش المنتدى، استقبل فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف معالي سهيل المزروعي والوفد الإماراتي المرافق، بحضور الدكتور سعيد مطر القمزي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أوزبكستان.

ونقل معاليه إلى فخامة الرئيس الأوزبكي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنيات القيادة الرشيدة لأوزبكستان وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومتابعة المشاريع المشتركة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والاستثمار، بما يعكس متانة العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان وحرص الجانبين على الارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدماً.

كما عقد معالي سهيل المزروعي خلال مشاركته والوفد المرافق له اجتماعات ثنائية مع كل من معالي جمشيد خوجاييف، نائب رئيس الوزراء لدى جمهورية أوزبكستان، ومعالي لزيز كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة، ومعالي جورابيك ميرزامحمودوف، وزير الطاقة، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين والمستثمرين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص من البلدين.

وتم خلال الاجتماعات استعراض فرص التعاون والاستثمار في مجالات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي، والسياحة والطيران، والبنية التحتية، والقطاع المالي والمصرفي، والنقل والخدمات اللوجستية.

وأكد معاليه، خلال هذه الاجتماعات، أن دولة الإمارات تُعد من أبرز الشركاء الاقتصاديين لأوزبكستان، مشدداً على أهمية تعزيز الشراكات الاستثمارية وتطوير المبادرات المشتركة التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تحفيز بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ويدعم جهود التنمية المستدامة ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وضمّ الوفد الإماراتي المشارك ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والخاصة، من بينها وزارة الخارجية، ووزارة الاقتصاد والسياحة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة التجارة الخارجية، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وجهاز أبوظبي للاستثمار، ومجموعة موانئ أبوظبي، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، ومجموعة إينوك، ومركز دبي للسلع المتعددة، ومنظومة Hub71، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وغرفة تجارة وصناعة أم القيوين، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، ومجموعة أغذية، ومجموعة عيسى الغرير للاستثمار، إلى جانب عدد من الشركات الوطنية والاستثمارية الرائدة.

وتأتي مشاركة دولة الإمارات في المنتدى تأكيداً لالتزامها بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع دول آسيا الوسطى، وتوسيع آفاق الشراكة في القطاعات الاستراتيجية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة، ويعزّز مكانة دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان كمركزين اقتصاديين واستثماريين رائدين على المستويين الإقليمي والدولي.