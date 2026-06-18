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اقتصاد

ولي عهد الشارقة يترأّس اجتماع مجلس الطاقة

سلطان بن محمد القاسمي خلال الاجتماع بحضور سلطان بن أحمد القاسمي (وام)
19 يونيو 2026 02:17

الشارقة (وام)

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ترأّس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الطاقة، أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس دائرة النفط، اجتماع مجلس الطاقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمعنية بقطاع الطاقة وخطط تطوير ومتابعة مشروعاتها على مستوى إمارة الشارقة، إلى جانب تعزيز الشراكات مع الشركاء الاستراتيجيين بما يعود بالنفع على القطاعات التنموية المختلفة.
واستعرض المجلس مستجدات المشروعات الاستراتيجية في قطاع الطاقة بالإمارة، والتي تشمل مشروعات محطات الطاقة الشمسية، ومبادرات تخزين الطاقة، والجهود المبذولة لتعزيز كفاءة البنية التحتية للطاقة، وضمان استدامة الإمدادات.
وناقش المجلس خطط التوسع في مشاريع البنية التحتية لقطاع الغاز، وزيادة القدرة التخزينية للغاز، بما يعزّز مرونة منظومة الطاقة، ويرفع جاهزيتها لتلبية الطلب المستقبلي بكفاءة واستدامة.
كما استعرض المجلس الجهود الرامية إلى تعزيز أمن الطاقة، وضمان استدامة الإمدادات.
واطّلع المجلس على التقارير المتعلقة بمشروعات الطاقة المستقبلية، والتنسيق مع الجهات والشركاء الاستراتيجيين.
حضر الاجتماع كل من: الشيخ محمد بن أحمد القاسمي، نائب رئيس دائرة النفط، وسعيد بالجيو السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، والدكتور وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية، وحاتم محمد ذياب الموسى، أمين عام مجلس الطاقة، وخميس عبد الله المزروعي، المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة.

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