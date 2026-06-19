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الذهب يتجه لثالث خسارة أسبوعية وسط ارتفاع الدولار

الذهب يتجه لثالث خسارة أسبوعية وسط ارتفاع الدولار
19 يونيو 2026 08:18

سجلت أسعار الذهب تراجعاً طفيفاً اليوم الجمعة، وتتجه نحو ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي متأثرة بارتفاع الدولار.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 4189.26 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 00:43 بتوقيت جرينتش، كما هبطت العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس بنسبة 0.9% إلى 4207.80 دولار.

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صعود متواصل للذهب والمعادن الثمينة الأخرى

وظل الدولار قريباً من أعلى مستوى له في عام، مما يزيد من تكلفة الذهب المقوّم بالعملة الأميركية لحائزي العملات الأخرى.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.8% إلى 65.32 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.9% إلى 1680.87 دولار، فيما هبط البلاديوم 0.5% إلى 1272 دولاراً.

المصدر: وام
الذهب
أسعار الذهب
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