السبت 20 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تعاون بين «غرفة رأس الخيمة» ومعرض الصين الدولي في غوانغزو

تعاون بين «غرفة رأس الخيمة» ومعرض الصين الدولي في غوانغزو
19 يونيو 2026 16:47

 
غوانغزو (الاتحاد)
وقعت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، ومكتب معرض الصين الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التابع لدائرة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بمقاطعة غوانغزو بالصين، اتفاقية تعاون على هامش مشاركة الغرفة في منتدى «AIM Talks»، المنعقد في مدينة غوانغزو.
وقّع الاتفاقية من جانب الغرفة، الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام الغرفة، ومن الجانب الصيني مدير ورئيس المعرض جيانغ شينغجون، بحضور محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، والمسؤولين في المعرض.
وتهدف الاتفاقية إلى توثيق العلاقات وتعزيز روابط التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين أصحاب الأعمال في إمارة رأس الخيمة والصين، وتتضمن تبادل المعلومات وتنظيم الوفود، للمشاركة في المعارض والفعاليات التي ينظمها الطرفان، وتسهيل تحقيق المصالح المتبادلة بينهما بما يعود بالنفع المتبادل.
وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي، حرص غرفة رأس الخيمة على تطوير آليات العمل الاقتصادي المشترك مع مكتب معرض الصين الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز أواصر العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للشراكات الاستراتيجية، وتمكين مجتمع الأعمال من الاستفادة من الفرص الواعدة في كلا السوقين، وترسيخ مكانة إمارة رأس الخيمة مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والتجارة.
وقال إن الغرفة ملتزمة بدعم الشركات العاملة فيها للتوسع بنجاح في الأسواق الخارجية، وبتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن دورها المحوري في دعم نمو الاقتصاد الرقمي وحماية مصالح مجتمع الأعمال، والترويج لإمارة رأس الخيمة وترسيخ مكانتها وسمعتها كوجهة مفضلة للاستثمار.

غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تنشر تحذيرا للجمهور
علوم الدار
شرطة أبوظبي تنشر تحذيرا للجمهور
اليوم 19:23
زيلينسكي: قصفنا منشآت نفط في روسيا تبعد ألفي كلم من حدودنا
الأخبار العالمية
زيلينسكي: قصفنا منشآت نفط في روسيا تبعد ألفي كلم من حدودنا
اليوم 22:31
مراسم تسبيم فرقاطة تركية إلى رومانيا
الأخبار العالمية
في سابقة.. تركيا تبدأ تصدير السفن الحربية
اليوم 22:03
ريال مدريد ينفي التفاوض مطلقاً مع هذا اللاعب
الرياضة
ريال مدريد ينفي التفاوض مطلقاً مع هذا اللاعب
اليوم 22:03
طالب بن صقر يحضر مأدبة غداء أقامها وليد محمد بن لحه الشحي
علوم الدار
طالب بن صقر يحضر مأدبة غداء أقامها وليد محمد بن لحه الشحي
اليوم 21:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©