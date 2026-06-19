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«فلاي دبي» تفوز بجائزة أفضل ناقلة للربط الجوي في الشرق الأوسط

«فلاي دبي» تفوز بجائزة أفضل ناقلة للربط الجوي في الشرق الأوسط
19 يونيو 2026 19:55


دبي (الاتحاد)
فازت فلاي دبي، بجائزة «أفضل شركة طيران من حيث الربط الجوي في الشرق الأوسط» للمرة الثالثة في حفل جوائز بزنس ترافيلرز الشرق الأوسط 2026.
وفازت الناقلة بهذه الجائزة، التي يتم اختيار الفائز بها عن طريق تصويت الجمهور وقراء المجلة، تقديراً لمرونة الشركة التي عززتها استراتيجية النمو الطموحة في الناقلة ودورها في تسهيل حركة التجارة والسياحة وتوفير خيارات سفر أكثر ملاءمة من وإلى دبي.
وحضر حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في دبي كل من محمد حارب المهيري، الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات وسلسلة التوريد في فلاي دبي، ومحمد حسن، نائب الرئيس الأول لخدمات المطارات والشحن في فلاي دبي.
وقال محمد حارب المهيري: منذ عام 2009، ونحن ملتزمون بفتح أسواق جديدة، وتعزيز الربط الجوي، وتسهيل حركة التجارة والسياحة عبر شبكتنا انطلاقاً من مقرنا الرئيس في دبي، وقد مكّننا نهجنا المرن الذي يركز على العملاء من توسيع شبكتنا بنجاح وافتتاح أكثر من 100 وجهة لم تكن تربطها سابقاً رحلات جوية مباشرة بدبي.

 

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