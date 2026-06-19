117 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

انتعشت تعاملات أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي، محققة مكاسب سوقية قاربت 117 مليار درهم، موزعة بواقع 74.4 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 42.5 مليار درهم لسوق دبي المالي، مما انعكس على ارتفاع المؤشرات في كلا السوقين بنسبة %3.4 في دبي و%0.72 لمؤشر سوق أبوظبي.

وتأثر أداء الأسواق بعمليات بيع لجني الأرباح في نهاية الأسبوع وذلك بعد ارتفاعات دامت لأربعة أيام متتالية ومكاسب في القيمة السوقية بلغت 91 مليار درهم يوم الأربعاء الماضي، ونحو 57 مليار درهم يوم الخميس.

كما نشطت قيمة التداولات لتتجاوز حاجز 15.37 مليار درهم بعد تداول نحو 4.14 مليار سهم خلال 266 ألفاً و493 صفقة في كلا السوقين. وتعزز أداء أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع بعمليات شراء قوية من قبل المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية، حيث جاءت محصلة الأجانب صافي شراء بنحو 794.4 مليون درهم موزعة بواقع 287.9 مليون درهم في سوق أبوظبي، وصافي شراء بقيمة 506.5 مليون درهم في سوق دبي. وإلى ذلك جاءت محصلة تعاملات المؤسسات المالية صافي شراء بما يتجاوز 757.8 درهم، منها 227.8 مليون درهم في سوق العاصمة، و530 مليوناً في دبي المالي.



سوق أبوظبي

أظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات الشراء، لتكون المحصلة صافي (شراء) بقيمة 287.97 مليون درهم، بعد استحواذهم على 46.9% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع، وعلى 31.9% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.

وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 4.315 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا أسهماً بقيمة 4.02 مليار درهم. وكانت محصلة تعاملات العرب (بيع) بقيمة 52.9 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيعاً) بقيمة 196.1 مليون درهم، وبذلك تكون محصلة تعاملات الأجانب من مختلف الجنسيات 38.94 مليون درهم كمحصلة (شراء).

واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي، حيث بلغت حصتهم 45.9% من قيمة التداولات، ونسبة 55.3% من كمية التداولات. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 4.07 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 4.109 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 38.94 مليون درهم.

وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات 227.8 مليون درهم كمحصلة (شراء) بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 6.636 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 6.408 مليار درهم. وجاءت محصلة تعاملات الأفراد (بيعاً) بقيمة 277.8 مليون درهم، بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 2.266 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 2.494 مليار درهم. وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع بنحو 71.4 نقطة وبنسبة 0.72% عند مستوى 10016.82 نقطة، مقارنة مع 9945.58 نقطة بنهاية الأسبوع السابق.

وشهد السوق إبرام 169 ألفاً و221 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 2.54 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 8.9 مليار درهم. وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 74.4 مليار درهم خلال 5 أيام تداول؛ لتبلغ في نهاية الأسبوع 2.929 تريليون درهم مقارنة بنحو 2.854 تريليون درهم في الأسبوع السابق.



سوق دبي

تظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب الإجمالية من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 3.586 مليار درهم؛ لتشكل ما يقارب من 54% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 3.08 مليار درهم؛ لتشكل ما نسبته 46.4% من إجمالي قيمة المبيعات، وليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 506.59 مليون درهم، كمحصلة (شراء). وقام الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 3.05 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 3.55 مليار درهم؛ لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 506.59 مليون درهم.

ومن جانب آخر، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 530 مليون درهم، كمحصلة (شراء). وبلغت محصلة تعاملات الأفراد خلال الأسبوع 530 مليون درهم كمحصلة (بيع).

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي، أمس، على ارتفاع ملحوظ بمقدار 209.46 نقطة بنسبة 3.52% عند مستوى 6163.5 نقطة.

وبلغت قيمة التداول الإجمالية 6.474 مليار درهم بعد تداول نحو 1.6 مليار سهم خلال 97 ألفاً و272 صفقة. وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للسوق بنحو 42.54 مليار درهم لتسجل في نهاية الأسبوع 1.018 تريليون درهم مقابل 975.61 مليار درهم القيمة السوقية المسجلة في نهاية الأسبوع السابق.