الإمارات وكوريا تبحثان توسيع التعاون الاستراتيجي في قطاعات الطاقة والتقنيات المتقدمة

بحثت دولة الإمارات وجمهورية كوريا الشقيقة، سُبل تعزيز التعاون الاستراتيجي في قطاعات الطاقة والطاقة النووية والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وذلك خلال لقاء سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، مع معالي جونغ كوان كيم وزير التجارة والصناعة والموارد في جمهورية كوريا. وأكد الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بأبوظبي، متانة الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين، مشيدين بمحطة براكة للطاقة النووية بوصفها أحد أبرز نماذج التعاون الدولي الناجح في قطاع الطاقة النووية السلمية، وبما حققته من إنجازات عززت أمن الطاقة ودعمت مسيرة التنمية المستدامة. وناقش الطرفان فرص البناء على نجاح مشروع براكة، من خلال استكشاف مجالات تعاون جديدة تشمل التقنيات النووية المتقدمة، والمفاعلات النووية الصغيرة المعيارية، بما يعزّز المكانة العالمية للبلدين في قطاع الطاقة النووية. وتناول اللقاء مستقبل أمن الطاقة العالمي وأهمية بناء منظومات طاقة مرنة ومتنوّعة وقادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة، إلى جانب بحث فرص توسيع التعاون في مجالات النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات والغاز الطبيعي المسال والبنية التحتية للطاقة. واستعرض سعادة المهندس شريف العلماء، مستهدفات دولة الإمارات في قطاع الطاقة، وفي مقدمتها رفع القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى 22 جيجاواط بحلول عام 2031، إلى جانب مشاريع تخزين الطاقة بالبطاريات، وأهمية تبني مزيج طاقة متوازن يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والنووية والتقليدية لتعزيز أمن الطاقة واستدامتها. وناقش الجانبان الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الطاقة، خاصة في مجالات مراكز البيانات وكفاءة الطاقة، حيث استعرضت الوزارة جهودها في تعزيز استدامة مراكز البيانات عبر تطبيق معايير كفاءة الطاقة وتوظيف حلول التبريد الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتطوير أدوات تخطيط تدعم البنية التحتية الرقمية المستقبلية. وتطرق الاجتماع إلى جهود دولة الإمارات في قيادة التعاون الدولي بمجال كفاءة الطاقة من خلال التحالف العالمي لكفاءة الطاقة (GEEA)، الذي أطلقته الدولة بهدف تعزيز تبادل المعرفة وتطوير السياسات والمشاريع المشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية. وقال سعادة المهندس شريف العلماء، إن دولة الإمارات وجمهورية كوريا تجمعهما شراكة استراتيجية راسخة تقوم على الثقة والابتكار والرؤية المشتركة للمستقبل، ويُعد نجاح محطة براكة للطاقة النووية نموذجاً عالمياً لما يمكن أن تحققه الشراكات طويلة الأمد، متطلعاً إلى توسيع آفاق التعاون في مجالات الطاقة النووية والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي وكفاءة الطاقة والتقنيات المتقدمة، بما يدعم أمن الطاقة العالمي ويحفز النمو الاقتصادي المستدام. من جانبه، أعرب معالي جونغ كوان كيم، عن تقديره لعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً حرص جمهورية كوريا على مواصلة تعزيز التعاون مع دولة الإمارات في مختلف القطاعات الإستراتيجية، والبناء على النجاحات المشتركة التي حققها الجانبان خلال السنوات الماضية. وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك واستكشاف فرص جديدة للتعاون ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا، بما يدعم الابتكار والاستدامة ويعزز الازدهار الاقتصادي للبلدين.