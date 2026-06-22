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«دبي الحرة» تحصد جائزة «أفضل سوق حرة للتسوق في الشرق الأوسط»

«دبي الحرة» تحصد جائزة «أفضل سوق حرة للتسوق في الشرق الأوسط»
22 يونيو 2026 13:43



حصدت سوق دبي الحرة مجدّداً جائزة «أفضل سوق حرة للتسوق في الشرق الأوسط» للعام الـ 25 على التوالي، وذلك خلال الحفل السنوي لتوزيع «جوائز بزنس ترافلر ميدل إيست 2026»، الذي أُقيم أمس في دبي. ويجسّد هذا الإنجاز، مكانة السوق الرائدة إقليمياً وعالمياً، ويؤكد التزامها الثابت بتقديم أرقى تجارب التسوق العالمية لملايين المسافرين الذين يعبرون مطار دبي الدولي سنوياً. ويأتي هذا التقدير في أعقاب تسجيل السوق في عام 2025 مبيعات سنوية قياسية بلغت 2.378 مليار دولار، لتحل في المركز الخامس في قطاع الأسواق الحرة على مستوى العالم. وقال راميش كيدامبي، المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة، إن الفوز بهذه الجائزة للعام الـ 25 على التوالي يُعد إنجازاً مميزاً يُتوج جهود فريق عمل السوق ويشكّل حافزاً لمواصلة الارتقاء بتجربة التسوق في مطار دبي الدولي، من خلال تعزيز الابتكار، وتقديم مستويات استثنائية من خدمة العملاء، وتوفير تشكيلة واسعة ومتنوعة من المنتجات التي تلبّي تطلعات المسافرين من مختلف أنحاء العالم. وتُكرم جوائز «بيزنس ترافيلر الشرق الأوسط» التميُّز في قطاعات الطيران والضيافة والسفر، حيث يتم اختيار الفائزين بناءً على تصويت قراء مجلة «بزنس ترافلر الشرق الأوسط». تسلّم الجائزة، بالنيابة عن سوق دبي الحرة، شينيد السباعي، نائب أول الرئيس التسويق، وسالم دحمان، مدير أول التسويق.

المصدر: وام
سوق دبي الحرة
سوق دبي
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