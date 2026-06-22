دبي تستضيف معرض (إيبكس 2026) سبتمبر المقبل





دبي (الاتحاد) تستضيف دبي الدورة الحادية عشرة من معرض (إيبكس 2026)، في الفترة من 2 إلى 3 سبتمبر 2026، والذي يُعد أحد أبرز المنصات المتخصّصة في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، حيث يجمع بين كبار المشترين، والوجهات، والفنادق، ومواقع استضافة الفعاليات، والمعنيين بقطاع تنظيم الفعاليات في الهند، الشرق الأوسط، أفريقيا، والأسواق الواعدة .

ويشارك «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة والتابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بصفته شريك الوجهة المستضيفة، في حين تنضم مجموعة كيرزنر الدولية إلى الدورة المقبلة كشريك رئيسي.

وينطلق المعرض هذا العام تحت شعار «حيث يلتقي القادة مجدداً»، ليأتي في توقيت مهم لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، حيث تستعد الجهات المعنية بقطاع فعاليات الأعمال لإطلاق موسم جديد في سبتمبر، وهو التوقيت الذي يمثل تقليدياً أحد أهم فترات التخطيط والتعاقد للقطاع على مستوى العالم.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «تواصل دبي الاستثمار في قطاع فعاليات الأعمال والمنصّات التي توفّر فرصاً حقيقية للتواصل وتوثيق العلاقات المهنية على المدى الطويل، وتسهم في دعم نمو منظومته في المدينة وتحقيق قيمة مضافة للشركاء من مختلف أنحاء العالم.

ويؤدي معرض EPEX دوراً مهماً في جمع صناع القرار وتعزيز الحوار والتعاون بين مختلف الجهات المعنية في وقت يشهد فيه القطاع العالمي للفعاليات تطوراً متسارعاً. ويعكس دعمنا المستمر لهذا الحدث التزام دبي بتعزيز الشراكات الدولية وتوطيد العلاقات مع الشركاء في الأسواق الرئيسية والواعدة، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة لفعاليات الأعمال».

ومن جهتها، قالت كاريشما هوندالاني، مؤسِّسة معرض EPEX: «تأسّس معرض EPEX على قناعة راسخة بأن وتيرة الأعمال تتسارع بشكل أكبر، عندما يلتقي الأشخاص المناسبون في البيئة المثالية للتواصل. ويكتسب الربع الأخير من العام الحالي أهمية خاصة لقطاعنا، الذي يشهد بدوره عودة الزخم إلى الأنشطة، التي تعزّز من وسائل التواصل وبناء الشراكات، كما تتسارع دورات التخطيط عبر مختلف المناطق والقطاعات. وتركّز هذه الدورة على جمع القادة والمشترين والمعنيين الذين يسهمون بفاعلية في تشكيل مستقبل منظومة فعاليات الأعمال».

وستركّز دورة هذا العام بشكل خاص على الأسواق الواعدة ذات الإمكانات العالية، بما في ذلك الهند، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأفريقيا، وتركيا، حيث يجمع المعرض مجتمعاً من المشترين وقادة القطاع الذين لديهم خطط ومشاريع تجارية فعلية جاهزة للتعاقد. تعكس الشراكة المستمرة بين فعاليات دبي للأعمال ومعرض EPEX الدور المتنامي لهذا الحدث المهم في دعم مكانة دبي كمركز عالمي رائد لفعاليات الأعمال. ويتميّز معرض EPEX بنموذجه القائم على بناء العلاقات المهنية وتوفير تجارب تواصل مخصّصة، ما يجعله مختلفاً عن المعارض التجارية التقليدية من خلال تركيزه على التواصل والتفاعل الهادف، والبرامج التجريبية المتخصّصة، وجلسات الحوار مع قادة القطاع، واستكشاف الفرص التي تسهم في بناء شراكات أعمال مثمرة.

وإلى جانب الاجتماعات المنظمة وجلسات التواصل، سيشهد معرض 2026 EPEX تجارب استكشافية ملهمة للوجهة المستضيفة، وجلسات الحوار مع أبرز المتحدثين من قادة القطاع، وعروض تقديمية مختارة، ومنصات تكريم تسلط الضوء على الفعاليات والشراكات الأكثر تأثيراً في المنطقة. ومع توقّع مشاركة أكثر من 100 من كبار المشترين المستضافين كجزء من البرنامج الأساسي، يهدف معرض EPEX 2026 إلى تنظيم أحد أكثر التجمعات تميزاً وأهمية في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المنطقة.