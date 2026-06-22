الإثنين 22 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

400 عارض و600 علامة تجارية بمعرض دبي للأخشاب

400 عارض و600 علامة تجارية بمعرض دبي للأخشاب
22 يونيو 2026 17:17



دبي (الاتحاد) افتتح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجي، فعاليات الدورة الـ22 من معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب في مركز دبي التجاري العالمي، معلناً انطلاق واحدة من أبرز الفعاليات المتخصّصة في قطاع الأخشاب، ومكائن وتقنيات التصنيع على مستوى المنطقة.

وتستمر فعاليات المعرض حتى 24 يونيو 2026، حيث يضم أكثر من 400 عارض، وما يزيد على 600 علامة تجارية دولية، إلى جانب 5 أجنحة دولية ومشاركة من أكثر من 45 دولة، بما يؤكد اتساع الحضور العالمي للحدث ومكانته كمنصة متخصّصة تجمع مختلف الجهات الفاعلة في سلسلة قيمة قطاع الأخشاب.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب، يمثل منصة عالمية رائدة تسهم في تعزيز الشراكات التجارية وتوسيع آفاق التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع، مشيراً إلى أن المعرض يُعد منصة مهمة للحوار البناء وتعزيز التكامل الاقتصادي بما يدعم مسارات النمو المستدام والازدهار المتبادل بين الدول المشاركة.

وقال معاليه: يسعى معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب في دورته الـ22 إلى مواصلة ترسيخ مكانته كحدث دولي بارز يجمع الجهات الفاعلة في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تبني أحدث الابتكارات والتقنيات وتبادل الخبرات وبناء علاقات تجارية واستثمارية جديدة تدعم نمو القطاع وتطوره.

وأضاف: تواصل دبي ودولة الإمارات ترسيخ مكانتها وجهةً عالمية للأعمال والاستثمار بفضل منظومتها الاقتصادية المتطورة وبيئتها الداعمة للنمو والابتكار، كما تواصل استقطاب الاستثمارات النوعية والشركات الرائدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يعزّز مكانتها كمحرك رئيسي للتجارة والنمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتشمل قائمة المشاركين في دورة هذا العام عدداً من الشركات والجهات البارزة من الأسواق الإقليمية والدولية، من بينها SCM، ACE MICA، CEFLA، IMac، Holtzcraft وغيرها من الجهات المتخصّصة في الأخشاب، الماكينات، الحلول الرقمية، والمواد الصناعية المتقدمة. كما تؤكد القوائم الرسمية للعارضين أن المعرض يجمع موردين ومصنعين من أكثر من 50 سوقاً عالمياً تشمل الإمارات وفرنسا والبرتغال والصين والهند وروسيا وغيرها، مما يعزّز البعد الدولي للحدث ويمنحه قيمة عملية مباشرة للعارضين والزوّار على حد سواء.

أخبار ذات صلة
الزيودي: مضيق هرمز يجب أن يظل ممراً مائياً دولياً حراً ومفتوحاً

من جانبه، قال داوود الشيزاوي، رئيس معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب: يمثل افتتاح الدورة الـ22 من معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب محطة جديدة في مسار حدث رسّخ مكانته على مدى السنوات الماضية كمنصة أعمال متخصّصة تخدم قطاعاً يشهد تحولاً متسارعاً على المستوى العالمي.

يتضمن الحدث برنامجاً متكاملاً من المؤتمرات، والجلسات الحوارية بمشاركة خبراء دوليين لمناقشة مستقبل الصناعة، الابتكار، وتحديات الاستدامة، إضافة إلى استعراض أحدث التقنيات والتوجهات في التصميم والتصنيع.

كما يوفران فرصاً واسعة للتواصل بين الشركات، الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، بما يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص ويدعم تطوير السياسات الصناعية. وبالتزامن مع ذلك، يتم انعقاد المعرض الدولي للاكسسوارات ومكونات الأثاث والمنتجات شبه الجاهزة (IFAC) بمشاركة واسعة من الشركات العالمية، والمتخصصين، وصناع القرار لاستعراض أحدث الحلول والمواد المستخدمة في تصنيع الأثاث والتجهيزات الداخلية.

ويعكس هذا الحدث المصاحب التحولات المتسارعة في احتياجات الأسواق الإقليمية والدولية، ويفتح المجال أمام فرص أوسع للتعاون التجاري وبناء شراكات استراتيجية، مع التركيز على الكفاءة الوظيفية، والتقنيات الذكية، والمواد المستدامة التي تسهم في تحسين جودة المنتجات وإطالة عمرها التشغيلي.

ويؤكد انعقاد الحدث في دبي تنامي الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الإمارة كمركز إقليمي ودولي للمعارض الصناعية المتخصّصة ذات الأثر الإقليمي والدولي، ومنصة رائدة تجمع المصنعين وصناع القرار ضمن منظومة صناعية تشمل الأخشاب والأثاث والتجهيزات الداخلية.

معرض دبي للأخشاب
ثاني بن أحمد الزيودي
آخر الأخبار
«مفبرك»..أزمة رونالدو تشتعل في المونديال
الرياضة
«مفبرك»..أزمة رونالدو تشتعل في المونديال
اليوم 20:30
الأردن والجزائر قمة عربية بـ «نكهة مونديالية»
الرياضة
الأردن والجزائر قمة عربية بـ «نكهة مونديالية»
اليوم 20:24
بدور القاسمي تشهد حفل تخريج طلبة دفعة ربيع 2026 في «أميركية الشارقة»
علوم الدار
بدور القاسمي تشهد حفل تخريج طلبة دفعة ربيع 2026 في «أميركية الشارقة»
اليوم 20:11
مالاجو رئيساً للاتحاد الإيطالي لكرة القدم في مهمة إنقاذية
الرياضة
مالاجو رئيساً للاتحاد الإيطالي لكرة القدم في مهمة إنقاذية
اليوم 20:10
وزير الطاقة القطري: 13 حالة وفاة نتيجة حادث عرضي في مصنع برزان للغاز الطبيعي المسال
الأخبار العالمية
وزير الطاقة القطري: 13 حالة وفاة نتيجة حادث عرضي في مصنع برزان للغاز الطبيعي المسال
اليوم 20:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©