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اقتصاد

«أبوظبي للتنمية» يشارك في اجتماع مؤسسات مجموعة التنسيق العربية بفيينا

«أبوظبي للتنمية» يشارك في اجتماع مؤسسات مجموعة التنسيق العربية بفيينا
22 يونيو 2026 18:09


 فيينا (الاتحاد) شارك وفد صندوق أبوظبي للتنمية، برئاسة محمد سيف السويدي، مدير عام الصندوق، في أعمال الاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية والذي استضافه صندوق الأوبك للتنمية الدولية في العاصمة النمساوية فيينا.

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلي مؤسسات مجموعة التنسيق العربية، التي تضم صندوق أبوظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية.

وناقش المشاركون سبل تعزيز دور مجموعة التنسيق العربية باعتبارها منصة رائدة للتمويل التنموي المشترك، تسهم في توحيد الجهود وتوجيه الاستثمارات نحو دعم الأولويات التنموية الإقليمية والدولية، بما يحقق أثراً تنموياً مستداماً في الدول المستفيدة. كما استعرض الاجتماع آليات تعزيز كفاءة التمويل التنموي من خلال توثيق التعاون والتكامل بين المؤسسات الأعضاء، مع التركيز على دعم النمو الاقتصادي القائم على التصدير، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتوسيع نطاق نماذج التنمية الحضرية الشاملة وتنمية رأس المال البشري.

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وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «تعكس مشاركتنا في الاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية التزامنا المشترك بتعزيز العمل التنموي وتطوير حلول تمويلية فاعلة تسهم في تحقيق نتائج ملموسة وأثر مستدام، ومن خلال تعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات الأعضاء، نواصل الارتقاء بكفاءة التمويل التنموي بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي ويعزز القدرة على مواجهة التحديات التنموية ويسرّع وتيرة التنمية المستدامة في الدول الشريكة».

 

وأكد الاجتماع أهمية مواصلة تعزيز التعاون بين المؤسسات الأعضاء بما يسهم في تعظيم الأثر التنموي للتمويلات المشتركة، كما شدد على مواصلة حشد الموارد والخبرات لتطوير حلول متكاملة في قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية والتحول الرقمي، بما يدعم بناء اقتصادات أكثر مرونة ويعزز مسيرة التنمية المستدامة في الدول الشريكة.

أبوظبي للتنمية
صندوق أبوظبي للتنمية
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