فلاي دبي تستقطب الكفاءات المواطنة لبرنامج تدريب «مُرحِّل الطيران»

دبي (الاتحاد)



أعلنت فلاي دبي عن فتح باب التقديم لبرنامج تدريب مُرحِّل الطيران الذي أطلقته مؤخراً، والمخصّص للمواهب والكفاءات الإماراتية.

ومن المقرر أن يبدأ تدريب الدفعة الأولى في سبتمبر من العام الجاري 2026.

وقال ناصر بن خرباش، نائب الرئيس الأول للموارد البشرية في فلاي دبي: «يُعدّ تطوير المواهب الوطنية والاستثمار في كوادرنا البشرية أمراً حيوياً لاستراتيجية نمو فلاي دبي. لا يدعم هذا البرنامج تدريبنا الداخلي والتخطيط للمستقبل فحسب، بل يُسهم أيضاً في تحقيق أهداف التنمية الوطنية من خلال خلق فرص عمل مجدية وبناء قاعدة مستدامة من كوادر الطيران المستقبلية، بمن في ذلك مرحلي الطيران والمهندسين والطيارين».

وقال البروفيسور أحمد آل علي، مدير جامعة الإمارات للطيران: «تمثّل هذه المرحلة الجديدة من شراكتنا مع فلاي دبي خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة تطوير الكفاءات الوطنية في قطاع الطيران».

وأضاف: «في ظل النمو المتواصل الذي يشهده قطاع الطيران، تزداد أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة عمليات المستقبل والمساهمة في استدامة ريادة دولة الإمارات عالمياً».