الثلاثاء 23 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

فلاي دبي تستقطب الكفاءات المواطنة لبرنامج تدريب «مُرحِّل الطيران»

فلاي دبي تستقطب الكفاءات المواطنة لبرنامج تدريب «مُرحِّل الطيران»
23 يونيو 2026 01:41

دبي (الاتحاد)

أعلنت فلاي دبي عن فتح باب التقديم لبرنامج تدريب مُرحِّل الطيران الذي أطلقته مؤخراً، والمخصّص للمواهب والكفاءات الإماراتية.
 ومن المقرر أن يبدأ تدريب الدفعة الأولى في سبتمبر من العام الجاري 2026.
وقال ناصر بن خرباش، نائب الرئيس الأول للموارد البشرية في فلاي دبي: «يُعدّ تطوير المواهب الوطنية والاستثمار في كوادرنا البشرية أمراً حيوياً لاستراتيجية نمو فلاي دبي. لا يدعم هذا البرنامج تدريبنا الداخلي والتخطيط للمستقبل فحسب، بل يُسهم أيضاً في تحقيق أهداف التنمية الوطنية من خلال خلق فرص عمل مجدية وبناء قاعدة مستدامة من كوادر الطيران المستقبلية، بمن في ذلك مرحلي الطيران والمهندسين والطيارين».
وقال البروفيسور أحمد آل علي، مدير جامعة الإمارات للطيران: «تمثّل هذه المرحلة الجديدة من شراكتنا مع فلاي دبي خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة تطوير الكفاءات الوطنية في قطاع الطيران».
وأضاف: «في ظل النمو المتواصل الذي يشهده قطاع الطيران، تزداد أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة عمليات المستقبل والمساهمة في استدامة ريادة دولة الإمارات عالمياً».

أخبار ذات صلة
«دبي الرقمية» تنسّق جهود الجهات الحكومية
أحمد بن محمد يشهد «منتدى الإعلام الإماراتي» في دورته الحادية عشرة
فلاي دبي
دبي
الطيران
آخر الأخبار
خيام تؤوي فلسطينيين نازحين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني لـ «الاتحاد»: دخول فصل الصيف يفاقم المخاطر الصحية في غزة
اليوم 01:46
عفراء راشد البسطي خلال الاجتماع (وام)
الأخبار العالمية
«الوطني» يشارك باجتماع أمناء اتحاد البرلمانات الإسلامية بباكو
اليوم 01:46
وزير الخارجية الصيني وانغ يي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الصين: دعم جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط
اليوم 01:46
جيه دي فانس يتحدث إلى وسائل الإعلام (رويترز)
الأخبار العالمية
فانس: مواصلة المحادثات الفنية مع إيران خلال الأسابيع المقبلة
اليوم 01:46
مدرعة تابعة لـ«اليونيفيل» بجوار مبانٍ مدمرة في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: لا أحد يفاوض عنا ونرحب بمساعي إنهاء الحرب
اليوم 01:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©