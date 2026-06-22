«موانئ دبي العالمية» و«ويلو» توسّعان شراكتهما في الخدمات اللوجستية الذكية

دورتموند (الاتحاد)



أعلنت مجموعة «ويلو»، عن إبرام مذكرة تفاهم، مع مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، تهدف إلى تعزيز البنية التحتية المستدامة، وحلول الخدمات اللوجستية الذكية، والابتكارات القائمة على الذكاء الاصطناعي في قطاع المياه العالمي.

وقّع الاتفاقية أوليفر هيرميس، الرئيس والرئيس التنفيذي العالمي لمجموعة «ويلو»، وعبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، المجمّعات والمناطق الاقتصادية في مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، بحضور عبدالله الخاطر، رئيس القسم الاقتصادي في سفارة دولة الإمارات لدى برلين.

وتستند الشراكة إلى حضور «ويلو» في المنطقة، بما يتضمن منشأة «جرين فاب» التابعة لها في دبي، في جافزا التي تتولى تشغيلها «دي بي ورلد».

وبموجب المذكرة سيبحث الطرفان آفاق توظيف حلول «ويلو» المدمجة بالذكاء الاصطناعي عبر المراكز اللوجستية والموانئ التابعة لـ «دي بي ورلد»، إلى جانب تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية الخاصة بـ «ويلو»، وتقييم فرص التعاون في إطار برنامج «الأكاديمية العالمية للذكاء الاصطناعي في قطاع المياه».