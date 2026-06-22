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اقتصاد

«اقتصادية الشارقة» و«الاتحادية للضرائب» توقّعان اتفاقية للربط الإلكتروني

عقب التوقيع على الاتفاقية (وام)
23 يونيو 2026 01:41

الشارقة (الاتحاد) 

وقّعت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة والهيئة الاتحادية للضرائب، اتفاقية تعاون، تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات والربط الإلكتروني بين الجهتين، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الحكومي، ورفع كفاءة تبادل البيانات ودعم الامتثال الضريبي، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، بما يتوافق مع توجّهات دولة الإمارات نحو التحول الرقمي والحوكمة الذكية. 
وقال حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية: الاتفاقية تُجسّد حرص دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات الاتحادية، بما يدعم تكامل الأدوار الحكومية، ويرفع من كفاءة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال.
وأكد عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن البيانات المُتبادلة بموجب الاتفاقية ستُسهم في إثراء منظومة بيانات الهيئة وتعزيز قدراتها للاعتماد على نماذج الذكاء الاصطناعي المُساعد المُستخدمة في دعم قرارات وتوصيات التسجيل، والامتثال الضريبي، بما يرفع مستوى دقة المُخرجات وكفاءة العمليات.

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الشارقة
اقتصادية الشارقة
الاتحادية للضرائب
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