21 مليار درهم مكاسب القيمة السوقية للأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



تمكّنت أسهم الإمارات من مواصلة الارتفاع في بداية تعاملات الأسبوع الجاري، لتحقق الأسواق مكاسب سوقية إجمالية تجاوزت 21 مليار درهم بعد ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 6.66 مليار درهم لتسجل 2.936 تريليون درهم، مع ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي بنحو 14.34 مليار درهم لتصل إلى 1.022 تريليون درهم.

كما تجاوزت قيمة التداولات الإجمالية 1.82 مليار درهم بعد تداول أكثر من 649.33 مليون سهم خلال 37 ألف و607 صفقة. وأغلقت مؤشرات الأسواق في المنطقة الخضراء ليسجل مؤشر سوق أبوظبي ارتفاعاً بنسبة 0.18% وبنحو 18.9 نقطة عند 10035.76 نقطة، في حين أغلق مؤشر دبي مرتفعاً بنسبة 0.32% عند 6183.47 نقطة رابحاً 19.97 نقطة.



سوق أبوظبي

بلغت قيمة التداولات الإجمالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.1 مليار درهم، شملت ما يزيد على 423.61 مليون سهم عبر 23567 صفقات. وتصدّر سهم «ألفا ظبي القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 103.59 مليون درهم، وتلاه سهم «الدار» بقيمة 96.19 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بقيمة 91.51 مليون درهم. وجاء سهم «إشراق» في صدارة قائمة الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 58.31 مليون سهم، وتلاه سهم «رأس الخيمة العقارية» بتداول 45.58 مليون سهم، ثم بنك الاستثمار» بتداول 36.6 مليون سهم. وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «إشراق» بنسبة 3.83% إلى 0.515 درهم، «مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 2.06% إلى 21.84 درهم، وسهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 0.66% إلى 18.06 درهم. وارتفعت أسهم نشطة أخرى مثل «رأس الخيمة العقارية» بنسبة 1.72% إلى 1.18 درهم، و«منازل» بنسبة 0.85% إلى 0.354 درهم، و«أدنوك للغاز» بنسبة 0.58% إلى 3.46 درهم، و«طاقة» بنسبة 1.15% إلى 2.64 درهم، و«بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 0.4% إلى 15.02 درهم، وكذلك «أبوظبي للموانئ» بنسبة 2.53% إلى 4.74 درهم، و«مصرف الشارقة الإسلامي» بنسبة 1.67% إلى 3.05 درهم.



سوق دبي المالي

بلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي 714.2 مليون درهم، بعد التعامل على 225.72 مليون سهم، من خلال تنفيذ 14040 صفقة. وشهد السوق ارتفاع أسهم 25 شركة مقابل انخفاض أسهم 19 شركة. كما تم تنفيذ صفقة مباشرة كبيرة على سهم «اتحاد إنيرجي»، شملت 20 مليون سهم بقيمة إجمالية 61.4 مليون درهم.

وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة كلاً من: «بنك السلام» بنسبة 0.94% إلى 2.13 درهم، و«إعمار للتطوير» بنسبة 0.8% إلى 15.06 درهم، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.93% إلى 31.58 درهم. كما ارتفعت أسهم «العربية للطيران» بنسبة 1.75% إلى 5.8 درهم، و«ديوا» بنسبة 2.13% إلى 2.87 درهم، و«أمانات» بنسبة 3.07% إلى 1.34 درهم، و«اتحاد إنيرجي» بنسبة 1.32% إلى 3.06 درهم.

وفي المقابل، انخفضت أسهم نشطة، مثل «إعمار العقارية» بنسبة 0.46% إلى 12.9 درهم، و«طلبات» بنسبة 1.57% إلى 1.25 درهم، و«باركن» بنسبة 1.17% إلى 5.91 درهم، و«سالك» بنسبة 1.17% إلى 5.89 درهم، و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.25% ليغلق عند 7.74 درهم.