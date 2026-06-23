دبي الأولى عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر



دبي (الاتحاد)



تصدرت إمارة دبي المرتبة الأولى عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للعام الخامس على التوالي، وذلك وفقاً لبيانات «فايننشال تايمز - إف دي آي ماركتس»، حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر.

وسجلت دبي خلال عام 2025 أعلى مستويات الأداء في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2015، مع ارتفاع عدد المشاريع الجديدة المُعلنة إلى 1.253 مشروعاً، بنمو بلغ 10.5% مقارنة بعام 2024، كما حققت الإمارة إنجازاً غير مسبوق باستحواذها على 7% من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة على مستوى العالم، وهي أعلى حصة تسجلها الإمارة في تاريخها، وفقاً للبيانات ذاتها.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الإنجاز نتاج رؤية اقتصادية واضحة وشراكة ناجحة مع العالم وأهداف استراتيجية محددة يتم تنفيذها بخطط عمل قائمة على تحليل دقيق للمتغيرات ووعي كامل باحتياجات مجتمعات الأعمال وقدرة على تلبيتها بأسلوب يمكّن من رصد فرص النجاح ويعين على الاستفادة منها، وكذلك التحديات، وسبل التغلب عليها.

وقال سموه: نعتز بالثقة الكبيرة التي تعكسها الأرقام، ونؤكد للمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين من حول العالم التزامنا بنموذج اقتصادي فعّال قائم على التنوّع والابتكار والمرونة، بما يمكننا من المضي بثبات في تحقيق أهدافنا، ويزيد من قدرة شركائنا على مواصلة النمو.

وأضاف سموه: نثمّن كل جهد أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، ونؤكد أن الارتقاء بالقدرة التنافسية العالمية لدبي، وترسيخ مكانتها وجهة أولى لتحويل الأفكار الطموحة إلى مشاريع ناجحة هدف يتحقق كل يوم مع استمرارنا في ترسيخ أسس النمو المستدام على المدى الطويل، بخلق الفرص، وتحفيز الطاقات وتسريع وتيرة الابتكار، وتهيئة أفضل بيئة اقتصادية جاذبة لأكثر المشاريع الواعدة في العالم، والمواهب الاستثنائية، والاستثمارات التحويلية، ليظل اسم دبي دائماً عنواناً للتقدم والازدهار.

وتعكس النتائج المُتحققة التقدم المستمر نحو تحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33»، الهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار والابتكار.

ويأتي هذا الإنجاز في حين تواصل دبي تعزيز مكانتها وجهة عالمية مفضلة للشركات متعددة الجنسيات، إذ حافظت على المركز الأول عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة الخاصة بتأسيس المقار الإقليمية للشركات للعام الرابع على التوالي، في دليل واضح على الثقة المتنامية بقدرة الإمارة على دعم خطط التوسع الإقليمي والدولي للشركات العالمية، كما حافظت الإمارة على صدارتها العالمية في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي للعام الرابع على التوالي، ما يعكس قوة دورها المتنامي وجهة بارزة للنمو القائم على الابتكار والتقنيات المتقدمة.

وتصدرت دبي الترتيب العالمي في عدد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، شملت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات، والصناعات الإبداعية، والخدمات المهنية، وعلوم الحياة، والسلع الاستهلاكية، والخدمات المالية، والمعدات الصناعية والتكنولوجيا البيئية، وللمرة الأولى، حصلت دبي على المركز الأول عالمياً في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التصنيع، في إنجاز يسلّط الضوء على نجاح مسيرة التنويع الاقتصادي، ويؤكد تنامي حضور الإمارة في الصناعات المتقدمة بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وحلّت دبي في المركز الأول عالمياً في مشاريع النقل والتخزين، في تأكيد جديد على مكانتها الراسخة على مستوى العالم في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.

وعلى مستوى الصناعات ذات الأثر الاقتصادي المرتفع، حققت دبي المركز الأول عالمياً في قطاعات الأغذية والمشروبات، والمكونات الإلكترونية، والرعاية الصحية، وآلات ومعدات الأعمال، والتكنولوجيا النظيفة، والمعادن، والتجارة الإلكترونية.

وتبرز أهمية هذا الإنجاز في كون دبي الوجهة الوحيدة عالمياً التي استقطبت أكثر من 10 مشاريع استثمار أجنبي مباشر جديدة في عدد من هذه القطاعات، متجاوزةً الحد الأدنى للتصنيف العالمي، ومؤكدةً اتساع وتنوع قاعدتها الاقتصادية، وقدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية والحفاظ على زخم النمو في القطاعات التقليدية وكذلك المستقبلية.

وقال معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: إنّ حفاظ دبي على صدارتها العالمية في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للعام الخامس على التوالي يعكس الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وقدرة الإمارة على ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة للاستثمار والأعمال على مستوى العالم. ويؤكد هذا الإنجاز الثقة المتنامية التي يوليها المستثمرون والشركات العالمية لبيئة دبي الاقتصادية، وما توفره من مقومات تنافسية وفرص نمو واعدة. وفي ظل المتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية، تواصل دبي تعزيز جاذبيتها الاستثمارية من خلال منظومة اقتصادية مرنة ومستقبلية، مدعومة بأجندة دبي الاقتصادية D33، بما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية.

وأضاف: تؤكد هذه النتائج قوة الاقتصاد المتنوع لدبي، ومدى التناغم وفاعلية الشراكات المثمرة بين القطاعين العام والخاص، وفاعلية الإطار التنظيمي الواضح الذي يواصل استقطاب الاستثمارات النوعية في القطاعات الحيوية، كما تدعم هذه المؤشرات تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتؤكد مكانة الإمارة واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية مرونة وقدرة على الثبات خلال الأوقات والظروف الاستثنائية على مستوى العالم.

وواصلت دبي خلال عام 2025 ترسيخ موقعها في صدارة المؤشرات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر، مدعومةً بنمو قوي في حجم رؤوس الأموال المستثمرة ونشاط المشاريع، بما يبرهن قوة منظومتها الاستثمارية وتنوعها، ووفقاً لقاعدة بيانات «إف دي آي ماركتس»، فقد استقطبت الإمارة استثمارات أجنبية مباشرة جديدة بقيمة 8.83 مليار دولار أميركي (32.43 مليار درهم) خلال عام 2025، كما أسهمت هذه الاستثمارات في توفير 38,918 فرصة عمل خلال العام ذاته، بزيادة بلغت 18.8 بالمئة مقارنة بـ 32.754 فرصة عمل في عام 2024.

وقال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: إن حجم وجودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025 يعكسان الثقة العالمية المستمرة في مسار النمو طويل الأجل لدبي، كما أن استمرار تدفق استثمارات رؤوس الأموال يؤكد أن المستثمرين يتجهون إلى تعزيز حضورهم وعملياتهم التشغيلية في الإمارة، بدلاً من تبنّي استراتيجيات قصيرة الأجل، وتعكس جودة وتنوع التدفقات الاستثمارية قدرة دبي على استباق التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي، بما يشمل المقار الرئيسية للشركات، وعمليات التصنيع عالية القيمة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والخدمات اللوجستية والصناعات الإبداعية، ويدرك المستثمرون أن دبي توفر مزيجاً فريداً يجمع بين الأطر التنظيمية المرنة، والبنية التحتية الرقمية المتطورة، وأفضل الكفاءات والمواهب العالمية، وتحافظ وتيرة الصفقات الاستثمارية، والتوسع التشغيلي على زخمهما لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، بما يعزز توقعاتنا باستمرار تسارع النمو الاقتصادي خلال عام 2026 وما بعده.