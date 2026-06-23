«العربية أبوظبي» تسيّر رحلاتها إلى حلب يوليو المقبل

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت «العربية أبوظبي»، عن إطلاق رحلاتها المباشرة بين أبوظبي ومدينة حلب السورية ابتداءً من 7 يوليو 2026.

وستنطلق الخدمة الجديدة بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً بين مطار زايد الدولي ومطار حلب الدولي، مما يعزّز من السفر الجوي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية ويوفّر للمسافرين خياراً مريحاً للسفر بين المدينتين.

وتزامناً مع إطلاق الوجهة الجديدة إلى مدينة حلب، ستقوم الشركة برفع وتيرة رحلاتها الحالية بين العاصمتين أبوظبي ودمشق من أربع رحلات مباشرة أسبوعياً لتصبح رحلات يومية وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2026.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران قائلاً: «يُمثّل إطلاق رحلاتنا الجديدة إلى حلب وزيادة عدد رحلاتنا إلى دمشق، خطوة استراتيجية تؤكد التزامنا المستمر بتعزيز السفر الجوي، وتقديم حلول سفر مريحة وذات قيمة مضافة لعملائنا. وتعكس هذه الخطوة الطلب المتنامي على السفر بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسوريا، وتؤكد جهودنا المستمرة في دعم الروابط التجارية والسياحية والثقافية بين البلدين».

وكانت «العربية للطيران» قد أعلنت مطلع هذا الشهر استئناف رحلاتها المباشرة إلى حلب انطلاقاً من مطار الشارقة الدولي. وبذلك تواصل الشركة تعزيز الربط الجوي بين دولة الإمارات وسوريا، موفرةً للمسافرين خيارات أوسع وتجربة سفر أكثر مرونة.