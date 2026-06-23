تكريم 13 فائزاً بـ «جائزة الشارقة للتميز 2025» غداً



الشارقة (الاتحاد)



برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، تتوج غرفة تجارة وصناعة الشارقة غداً في احتفال رسمي 13 فائزاً بـ «جائزة الشارقة للتميز» في دورتها لعام 2025؛ تقديراً لنجاحاتهم وأدائهم المؤسسي الاستثنائي في قطاعات اقتصادية وتنموية ضمن 8 فئات رئيسية بعد أن استوفى الفائزون معاييرها العالمية.

وتأتي دورة هذا العام لترسّخ المكانة المرموقة للجائزة التي باتت مرجعية موثوقة للتميز المؤسسي والنمو الاقتصادي المستدام في المنطقة، حيث سجلت الدورة قفزة نوعية تمثلت في استقبال 144 مشاركة للتنافس على فئاتها المختلفة بنسبة نمو بلغت 15% ما يعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها الجائزة في مجتمع الأعمال محلياً وخليجياً وإقليمياً؛ بفضل تبنّيها أرقى المعايير العالمية، وتوسيع قاعدة فئاتها المستهدفة.

وتنوعت فئات الجائزة لتشمل جميع مفاصل المشهد الاقتصادي والمسؤولية المجتمعية، حيث شهدت تنافساً واسعاً من المنشآت ورواد الأعمال عبر فئات: «جائزة الشارقة للتوطين الخليجية» و«جائزة الشارقة للتميز الخليجية» و«جائزة الشارقة للتميز» و«جائزة الشارقة لرواد الأعمال» و«جائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» و«جائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية» و«جائزة الشارقة لرواد الأعمال ذوي الإعاقة»، بالإضافة إلى «جائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية».