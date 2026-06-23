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اقتصاد

مجلس متعاملي «مالية عجمان» يناقش تعزيز الشراكة لتطوير الخدمات الحكومية

مجلس متعاملي «مالية عجمان» يناقش تعزيز الشراكة لتطوير الخدمات الحكومية
23 يونيو 2026 18:52


عجمان (الاتحاد)
ناقش مجلس المتعاملين في دائرة المالية في عجمان، خلال اجتماعه الاتفاقيات الإطارية الحكومية، من حيث التحديات التشغيلية والتعاقدية المرتبطة بها، واستعرض المقترحات والملاحظات التطويرية التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في الإمارة بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والحوكمة.
شارك في المجلس مسؤولو المشتريات في الجهات الحكومية بالإمارة، حيث شكّل المجلس منصة تفاعلية لتبادل الرؤى واستشراف الفرص التطويرية التي من شأنها الارتقاء بمنظومة المشتريات الحكومية، وتحقيق قيمة مضافة للمتعاملين من الجهات الحكومية.
وتضمن برنامج المجلس، جلسات حوارية مفتوحة أتاحت للمشاركين فرصة مناقشة التحديات والفرص بشكل مباشر، وتقديم مقترحات عملية تسهم في تحسين كفاءة العمليات الحكومية.
وشكلت هذه الجلسات منصة لاستشراف الحلول المبتكرة التي تدعم بناء منظومة عمليات أكثر مرونة واستباقية، ترتكز على احتياجات أصحاب المصلحة وتواكب المتغيرات المستقبلية.
ويأتي المجلس انسجاماً مع توجهات حكومة عجمان نحو تطوير إجراءات المشتريات الحكومية، فيما تواصل دائرة المالية من خلال هذه المجالس ترسيخ ثقافة الشراكة مع المتعاملين باعتبارها محركاً رئيساً لعجلة التطوير والتميُّز الحكومي بما يسهم في بناء منظومة خدمات أكثر ذكاءً وكفاءة لا تلبّي احتياجات المتعاملين وحسب، بل تتجاوز توقعاتهم أيضاً.

 

مالية عجمان
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