الثلاثاء 23 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«كهرباء دبي» تبحث التعاون في قطاع الطاقة والبنية التحتية مع تركيا

«كهرباء دبي» تبحث التعاون في قطاع الطاقة والبنية التحتية مع تركيا
23 يونيو 2026 18:58


دبي (الاتحاد)
بحث معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ولطف الله غوكتاش، سفير جمهورية تركيا لدى الدولة، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الهيئة بدبي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والشركات التركية في قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض معاليه، خلال اللقاء الذي حضره المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميّز، الاستراتيجيات والمشاريع الرائدة التي تنفذها الهيئة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، لاسيما مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يُعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، ويتسق مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي.
وأشار إلى التطورات المتلاحقة في قطاع الطاقة بدولة الإمارات، ودورها الريادي في تبني أحدث التقنيات وحلول الطاقة المستدامة، وتجربتها الرائدة في تحلية المياه وإدارة الموارد المائية، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين في هذه المجالات الحيوية.
من جانبه، أشاد سفير تركيا، بالإنجازات المتميزة التي حققتها هيئة كهرباء ومياه دبي في مجالات الطاقة والمياه والاستدامة، مبدياً اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الثنائي مع الهيئة في مختلف المشاريع التنموية والاستثمارية.

أخبار ذات صلة
«كهرباء دبي» تفوز بجائزتين عالميتين للابتكار والهندسة الرقمية
انطلاق التسجيل في برنامج «شباب الطاقة النظيفة» بدبي
كهرباء دبي
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يعزون أمير قطر في ضحايا حادث منطقة رأس لفان الصناعية
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون أمير قطر في ضحايا حادث منطقة رأس لفان الصناعية
اليوم 21:29
«ِمتحف التاريخ الطبيعي» في أبوظبي يوسِّع جولاته المدرسية
الترفيه
«ِمتحف التاريخ الطبيعي» في أبوظبي يوسِّع جولاته المدرسية
اليوم 21:01
إحدى أعظم قصص كأس العالم.. الرأس الأخضر و«الدرب أخضر»
الرياضة
إحدى أعظم قصص كأس العالم.. الرأس الأخضر و«الدرب أخضر»
اليوم 21:00
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وفد جهاز أبوظبي للاستثمار بمناسبة احتفاء الجهاز بالذكرى الـ 50 لتأسيسه
اليوم 20:54
جاتوزو مدرباً للاتسيو بعد أشهر من إخفاقه مع المنتخب
الرياضة
جاتوزو مدرباً للاتسيو بعد أشهر من إخفاقه مع المنتخب
اليوم 20:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©